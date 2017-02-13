Эксперт рассказала об опасности «безвиза» для Украины

13.02.2017 07:12

Исполнительный директор общественной организации «Европа без барьеров» Ирина Сушко в эфире «Радио Свобода» отметила, что безвизовый режим Украины и Европейского союза несёт в себе не только положительные моменты для украинского государства.

Как передаёт replyua.net со ссылкой на интервью Сушко, в «безвизе» для Украины может скрываться множество нежелательных последствий — например, власти после получения «безвиза» могут перестать выполнять реформы, которые в настоящее время осуществляются де-факто ради достижения «заветной цели».



Ирина Сушко проанализировала опыт Молдовы, которая получила безвизовый режим с Евросоюзом ещё в 2014-м году. В этой стране, со слов Сушко, некоторые реформы, которые были реализованы ради «безвиза», по достижении цели пошли на спад. Нынешнему украинскому обществу следует учитывать такой опыт, поэтому необходимо больше внимания уделять тем преобразованиям (реформам) в Украине, которые выполняются ради ассоциации с ЕС.



В частности, одним из таких механизмов станет инструмент приостановки «безвиза» с ЕС для третьих стран. Общественники в Украине, как и политики, должны воспринимать этот инструмент как мотивацию для поддержания стойкости реформ, ведь некоторые положительные изменения, которые происходят в Украине в рамках евроинтеграции, по мнению Сушко, можно назвать не менее значимыми, чем сам проект безвизового режима с ЕС.