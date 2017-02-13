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Энергоштаб дал прогноз по веерным отключениям света в Украине

13.02.2017 20:28
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Энергоштаб дал прогноз по веерным отключениям света в Украине

В Антикризисном энергетическом штабе Украины проанализировали ситуацию вокруг блокады Донбасса, из-за которой нарушается поставка антрацита из временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей.

Как передаёт replyua.net со ссылкой на пресс-службу энергоштаба, веерные отключения подачи электроэнергии могут коснуться, прежде всего, жителей Киевской, Харьковской, Черниговской, Запорожской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областей.

В энергоштабе отметили, что указанным областям следует детально изучить ситуацию, которая имеется в данный момент, чтобы продумать все возможные варианты в рамках ограничения подачи тепла и электроэнергии гражданам областей. Кроме того, рекомендуется также проанализировать «круглосуточную» деятельность мероприятий, которые потребляют электроэнергию без остановки, чтобы осознавать пиковые нагрузки.

Как ранее уже сообщалось, в рамках этого заседания Антикризисный энергетический штаб страны внёс для Кабинета министров предложение о введении в Украине чрезвычайного положения в энергосистеме страны. Это связано с тем, что из оккупированных частей Донбасса блокируются поставки энергоресурсов: активисты, среди которых нардепы и ветераны АТО, заблокировали ветку железной дороги, по которой осуществлялось движение товаров. 



Теги: Украина, Донбасс, энергетика, свет, отключение
 
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