Ковальчук: Энергетику ждет ЧП, антрацита хватит лишь на 40 суток

13.02.2017 17:48

При введении чрезвычайного положения в электроэнергетике, антрацитового угля хватит на 40 суток, после чего возможны веерные отключения. Об этом заявил временно исполняющий обязанности директора НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, передает УНН.

"По состоянию на сегодняшнее утро общие запасы антрацитового угля на всех ТЭЦ, генерирующих компаний больших составляют 842 тыс. т", - сообщил В.Ковальчук.

При этом, по его словам, среднесуточное потребление угля антрацитовой группы составляет около 30 тыс. т.

"Если в ближайшие дни не будет возобновлены поставки антрацитового угля, то необходимо критическим является введение чрезвычайного положения в электроэнергетике и соответственно реализация временных мер для преодоления этого чрезвычайного положения", - сказал В.Ковальчук.

По его словам, в случае введения чрезвычайного положения потребление угля антрацитовой группы может уменьшиться до примерно 20 тыс. т в сутки.

"Проблема заключается в том, что при полном отсутствии поставок антрацитового топлива у нас общего запаса 842 тыс. т в среднем хватит на 40 суток, но надо считать, что на разных станциях разный запас угля и на самом деле это значение по антрацитовым станциям колеблется от 14 до 100 суток при условии введения чрезвычайного положения", - сказал В.Ковальчук.

Он добавил, что когда остатки угля будут изношены, "Укрэнерго" ограничит потребителей путем аварийных графиков отключения электроэнергии.

Источник: from-ua.com