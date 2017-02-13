Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ковальчук: Энергетику ждет ЧП, антрацита хватит лишь на 40 суток

13.02.2017 17:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ковальчук: Энергетику ждет ЧП, антрацита хватит лишь на 40 суток

При введении чрезвычайного положения в электроэнергетике, антрацитового угля хватит на 40 суток, после чего возможны веерные отключения. Об этом заявил временно исполняющий обязанности директора НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, передает УНН.

"По состоянию на сегодняшнее утро общие запасы антрацитового угля на всех ТЭЦ, генерирующих компаний больших составляют 842 тыс. т", - сообщил В.Ковальчук.

При этом, по его словам, среднесуточное потребление угля антрацитовой группы составляет около 30 тыс. т.

"Если в ближайшие дни не будет возобновлены поставки антрацитового угля, то необходимо критическим является введение чрезвычайного положения в электроэнергетике и соответственно реализация временных мер для преодоления этого чрезвычайного положения", - сказал В.Ковальчук.

По его словам, в случае введения чрезвычайного положения потребление угля антрацитовой группы может уменьшиться до примерно 20 тыс. т в сутки.

"Проблема заключается в том, что при полном отсутствии поставок антрацитового топлива у нас общего запаса 842 тыс. т в среднем хватит на 40 суток, но надо считать, что на разных станциях разный запас угля и на самом деле это значение по антрацитовым станциям колеблется от 14 до 100 суток при условии введения чрезвычайного положения", - сказал В.Ковальчук.

Он добавил, что когда остатки угля будут изношены, "Укрэнерго" ограничит потребителей путем аварийных графиков отключения электроэнергии.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: Донбасс, энергетика, уголь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх