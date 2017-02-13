Министр рассказал украинцам о пересчете субсидий и нормах на газ

13.02.2017 07:35

В правительстве заверили, что до конца текущего отопительного сезона украинцам пересчитывать субсидии не будут

Об этом, как сообщает Politeka, заявил в вечернем эфире телеканала министр социальной политики Андрей Рева 12 февраля.

«Решение Кабмина (об изменении социальных норм – ред.) вступает в силу 1 мая 2017г. На субсидиях, которые уже утверждены, оно не отразится. Пересчета субсидий по новым нормативам до окончания отопительного сезона не будет», — заверил министр министр.

Кроме того, Рева подчеркнул, что проверка, которая была проведена в прошлом году после окончания отопительного сезона показала, что в стране завышены нормативы по потреблению газа.

«По факту люди потребляют 5,3 м куб газа на 1 м кв площади в месяц, а норматив составлял 7 м куб газа. Соответственно, возникла переплата по субсидии, государство заплатило больше, чем люди потребили. Переплата составила 14,5 млрд гривен», — объяснил министр.

Поэтому, как сообщил Рева, изменив социальные нормативы, правительство привело потребление энергоносителей к уровню потребления в предыдущий отопительный сезон.