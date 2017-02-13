- На кордоні з Кримом невідомі зі зброєю захопили військову базу09:40
- МВФ вимагає прийняти пенсійну реформу: що зміниться09:35
- Гройсман заявив, що збере екстрене засідання через ситуацію з вугіллям08:57
- Националисты и "патриоты" призывают с оружием идти на Администрацию Порошенко08:15
- Министр рассказал украинцам о пересчете субсидий и нормах на газ07:35
- Полиция сообщила о крупном "улове" террористов на Донбассе07:25
- Эксперт рассказала об опасности «безвиза» для Украины07:12
- Веерных отключений не будет - на Краматорской ТЭС опровергли информацию, что из-за блокады будут веерные отключения21:54
- Врачи бьют тревогу: Это геноцид украинцев. Лечить людей дальше становится невозможным21:14
- Украина получила страшное предупреждение из России20:47
МВФ вимагає прийняти пенсійну реформу: що зміниться
Проект меморандуму з Міжнародним фондом передбачає введення в Україні додаткового пенсійного податку в рамках пенсійної реформи
Про це пишуть “Українські новини” з посиланням на документ, наявний у розпорядженні агентства.
“Додатковий податок на внески соціального страхування буде введено до сплати роботодавцями. Він буде накопичуватися на персоніфікованих рахунках”, – йдеться в проекті меморандуму.
Податок буде використовуватися в якості проміжного джерела фінансування пенсійної реформи.
Проект меморандуму пропонує передбачити новий набір варіантів виходу на пенсію з більш широким діапазоном пенсійного віку, ніж зараз. В залежності від трудового стажу буде декілька таких варіантів. При цьому пенсійні виплати повинні стимулювати тривалу зайнятість і пізній вихід на пенсію.
Документ також пропонує передбачити гарантії того, що розміри пенсій будуть адекватні і пропорційні вкладами громадян у пенсійний фонд.
У цілому пенсійна реформа повинна привести до економії не менше 3% ВВП порівняно з 2016 роком за рахунок продовження ефективних років трудового стажу населення.
Згідно з проектом меморандуму парламент повинен прийняти пенсійну реформу до кінця квітня, а вступати в силу вона має з 2018 року.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, МВФ, пенсионная реформа
- «Кувыркнулся» автобус с горняками
- Под Одессой навеки застыли донецкие шахтеры-герои
- Ради нового кредита Янукович согласился повысить тарифы и отменить льготы
- "Шахтёр" - "Байер": как сражались команды (ФОТО)
- Угольщикам должны семь миллионов триста тысяч зарплаты
- Донбасс. Две беды на глубине 200 метров
- Полиция сообщила о крупном "улове" террористов на Донбассе07:25
- В Краматорске на заводе приостановили работу доменной печи, обвиняют блокадников 22:37
- В Мариуполе полицейский получил удар в живот22:16
- Веерных отключений не будет - на Краматорской ТЭС опровергли информацию, что из-за блокады будут веерные отключения21:54
- Под Мариуполем 15-летний мальчик решил покончить жизнь самоубийством20:30
- Отравившегося таблетками мальчика могут доставить в Мариуполь 18:00
- Ходаковский своим фото подтвердил, что силы АТО закрепились на новых позициях под Донецком15:57
- Гиркин удивлен, что его еще не зачистили15:10
- В России призвали немедленно начать отстреливать вернувшихся "отпускников" с Донбасса14:50
- В «ДНР» все предприятия, зарегистрированные в Украине, должны платить «республиканские» налоги14:30
- На кордоні з Кримом невідомі зі зброєю захопили військову базу09:40
- МВФ вимагає прийняти пенсійну реформу: що зміниться09:35
- Определены три участка на Марсе для высадки экспедиции 2020 года09:30
- Калифорнии угрожает страшный удар: идет эвакуация09:22
- Как правильно считать калории: 5 распространенных ошибок09:15
- Гройсман заявив, що збере екстрене засідання через ситуацію з вугіллям08:57
- В США массовые аресты мигрантов: в соцсетях негодуют08:41
- Умер американский джазовый музыкант и певец08:25
- Националисты и "патриоты" призывают с оружием идти на Администрацию Порошенко08:15
- Ударная сила: НАТО перебрасывает Apache к российским границам08:03
- Как правильно считать калории: 5 распространенных ошибок09:15
- 7 секретов быстрого решения проблем07:48
- Фініки для мозкової активності07:03
- Какие подарки на День влюбленных не обрадуют21:38
- Врачи бьют тревогу: Это геноцид украинцев. Лечить людей дальше становится невозможным21:14
- В США плата за отопление ниже, чем в Украине13:46
- Продукты из Китая, которые могут убить13:07
- Ученые выяснили, почему раньше помидоры были вкуснее22:15
- Ученые выяснили, когда снятся вещие сны21:53
- Это простое средство поможет избавиться от многих болезней и укрепит имунитет19:43
- Украина получила страшное предупреждение из России
- "Пацаны, вы умерли не зря, нас боятся" - синий Захарченко на похоронах боевика Гиви (ВИДЕО)
- Согласовано "спокойное" возвращение "ЛДНР" в Украину, от восстановления Донбасса Кремль пытается увильнуть - российский пропагандист
- Жириновский заявлениями о Донбассе сразил даже видавшего виды пропагандиста Соловьева на росТВ (ВИДЕО)
- Ходаковский своим фото подтвердил, что силы АТО закрепились на новых позициях под Донецком
- Названа причина, по которой мать выкинула 3-летнего сына с окна 7-го этажа в Киеве
- Кто может пересекать блокпосты Донбасса вне очереди
- "Если ВСУ нанесут удар всей мощью, то "армии ЛДНР" сомнут в течение суток - двух" - Стрелков
- Несчастные они по своей сути, хотя многие и ватные - Роман Бочкала
- Комбат "Грузинского легиона" ответил на угрозу Захарченко отомстить за Гиви