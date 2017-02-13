МВФ вимагає прийняти пенсійну реформу: що зміниться

13.02.2017 09:35

Проект меморандуму з Міжнародним фондом передбачає введення в Україні додаткового пенсійного податку в рамках пенсійної реформи

Про це пишуть “Українські новини” з посиланням на документ, наявний у розпорядженні агентства.

“Додатковий податок на внески соціального страхування буде введено до сплати роботодавцями. Він буде накопичуватися на персоніфікованих рахунках”, – йдеться в проекті меморандуму.

Податок буде використовуватися в якості проміжного джерела фінансування пенсійної реформи.

Проект меморандуму пропонує передбачити новий набір варіантів виходу на пенсію з більш широким діапазоном пенсійного віку, ніж зараз. В залежності від трудового стажу буде декілька таких варіантів. При цьому пенсійні виплати повинні стимулювати тривалу зайнятість і пізній вихід на пенсію.

Документ також пропонує передбачити гарантії того, що розміри пенсій будуть адекватні і пропорційні вкладами громадян у пенсійний фонд.

У цілому пенсійна реформа повинна привести до економії не менше 3% ВВП порівняно з 2016 роком за рахунок продовження ефективних років трудового стажу населення.

Згідно з проектом меморандуму парламент повинен прийняти пенсійну реформу до кінця квітня, а вступати в силу вона має з 2018 року.

Источник: politeka.net