На “Євробаченні” вибухнув небувалий скандал

13.02.2017 19:33

Команда, яка працювала над підготовкою до проведення конкурсу “Євробачення-2017″ в Україні, виступила із заявою про припинення роботи

Про це Politeka стало відомо з повідомлення одного з організаторів конкурсу Дениса Блощинська.

“Ми, команда “Євробачення”, для яких цей конкурс став не тільки частиною нашої роботи, але і частиною життя, офіційно повідомляємо, що ми залишаємо цей проект і припиняємо роботу над підготовкою до проведення конкурсу”, – йдеться в спільній заяві.

У грудні команда отримала підтвердження від ЄВС (Європейська мовна спілка) про те, що “Євробачення-2017″ пройде в Києві. Після цього у організаторів відібрали повноваження і вирішили призначити нового главу проекту, якому передали контроль за підготовкою конкурсу.

Призначення і дії, які його супроводжували, зупинили на два місяці роботу над проектом. Про це повідомили керівництву Національної телекомпанії України (НТКУ), Держкомтелерадіо та представникам Кабміну.

“За цей час, окрім презентації результатів роботи нашої команди, проведеної за період вересень-грудень 2016 року, новим керівництвом конкурсу не було проведено жодного реального дії для реалізації проекту в потрібні терміни. З жалем повідомляємо, що наша команда не може прийняти подібне призначення і не бачить можливості продовжувати свою роботу в проекті з підготовки та проведення “Євробачення” в Україні”, – зазначили організатори.

На думку авторів заяви, нова структура управління “Євробачення-217″, відсутність прозорості при прийнятті рішень на ключових напрямках роботи, а також юридичних зобов’язань перед залученими до роботи над конкурсом фахівцями, заважають якісній та своєчасній підготовці до проведення конкурсу.

Источник: politeka.net