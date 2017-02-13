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На кордоні з Кримом невідомі зі зброєю захопили військову базу

13.02.2017 09:40
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На кордоні з Кримом невідомі зі зброєю захопили військову базу

За інформацією радіо Куреш, невідомі особи у військовій формі вдалися до захоплення кримськотатарського батальйону ім.. Номана Челебиджахана, який розташований у селі Чонгар Херсонської області, про що повідомляє replyua.net. У відповідності до даних видання, із використанням БТРа було здійснено прорив через огорожу місця знаходження батальйону та намет, у якому перебували люди. 

«Невідомі люди з озброєнням в руках захопили розташування, весь особовий склад та тих, хто на той час перебував на території. Людей силоміць поклали на підлогу. У відповідності з наявною інформацією з місця подій, зловмисники застосували вогнепальну зброю, зробивши кілька постів у якості попередження. Наразі у редакції немає даних щодо постраждалих»,- підкреслюється у повідомленні. 

Нещодавно на своїй сторінці в соцмережі блогер КРИМський бандерівець виклав фотографії, які підтверджують майже цілковите знищення набережної у місті Сімеїз. За словами блогера, на сьогоднішній день фактично нічого не залишилося від набережної, тому що незаконна російська окупаційна влада не має ані грошей, ані бажання проводити ремонтні роботи. 



Теги: Донбасс, Крым, военная база, захват
 
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