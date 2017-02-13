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Нацбанк Украины начал "диагностику" 37 банков
С 13 февраля 2017 года Национальный банк Украины начинает диагностическое обследование качества активов и достаточности капитала 37 банков, которые еще не прошли эту процедуру, сообщает телеканал 112 Украина.
"В 2015-16 годах НБУ осуществил проверку первых 60 банков по размеру активов. Теперь настала очередь продиагностировать остальные банки, размер активов которых менее 2% активов банковской системы. Этот процесс пройдет в два этапа – к 1 июня и к 1 августа 2017 года, еще некоторое время продлится согласование с банками результатов диагностирования и при необходимости формирования на их основе программ докапитализации", – комментирует заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова.
Из топ-60 банков, которые уже прошли диагностику, 21 банк с самого начала не нуждался в докапитализации. 9 банков по состоянию на начало февраля 2017 года выполнили утвержденные НБУ программы докапитализации в полном объеме. 4 банка – "Крещатик", "Фидобанк", "Платинум Банк" и "Фортуна-банк" – за невыполнение программ докапитализации признаны неплатежеспособными. При этом, 26 банков выполняют взятые на себя обязательства по докапитализации согласно утвержденному графику.
Теги: Украина, банк, Национальный банк, диагностика
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