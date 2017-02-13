Националисты и "патриоты" призывают с оружием идти на Администрацию Порошенко

13.02.2017 08:15

В понедельник, 20 февраля собираются организовать массовые акции организации «НАЖДАК» и РПС (Радикальные правые силы, принимала участия и в событиях 20 февраля 2016 года), которые призывают приобщиться к своим протестам всех несогласных с политикой власти. Передает Elise Journal со ссылкой на Страну.

«20 февраля в Украине НАЖДАК, православные организации, профсоюзы, антибанковское движение (вкладчики заемщики), РПС (радикальные правые силы), УНСО, ряд оппозиционных политиков, федерации мелкого бизнеса и другие объединения выйдут с целью требовать перевыборов в парламент», — говорится в официальном заявлении НАЖДАКА.

В ЖЖ Maidan_ua говорится, что к протестам РПС и НАЖДАКа присоединятся «тысячи ветеранов АТО, но не для того, чтобы поговорить и разойтись». Организаторы этой акции уже составили свой маршрут — встречаются возле памятника Героям небесной сотни, потом проведут Вече на Майдане, а после полудня отправятся к Администрации президента.

При чем организаторы этой акции отмечают, что их главная цель — добиться досрочных выборов в парламент, потому что они полагают, что нынешняя коалиции работает против страны.

«Эта коалиция незаконна. Это самое отвратительное правительство за всю историю Украины. Сейчас режим Порошенко старается разжечь АТО, чтоб отправить умереть наших парней, а самому дальше грабить наш народ. мы требуем перевыборы в парламент — они законны, логичны и поддерживаются всеми, кроме 2 партий — Народного Фронта и БПП, — объясняет «Стране» Николай Дульский из НАЖДАКа. — Поддержали нас почти все, кто мог бы выйти. И выйдут».

На официальных страницах НАЖДАКа в социальных сетях звучит немало спорных с точки зрения Уголовного кодекса заявлений, например, организаторы протестов откровенно призывают выходить на Майдан 20 февраля людей, у которых есть зарегистрированное оружие. Также они предупреждают о том, что другие сторонники праворадикальной идеологии будут противостоять их акции.

Источник: from-ua.com