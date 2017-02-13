«Не только Путин»: Саакашвили назвал человека, виновного в войне в Украине

13.02.2017 21:49

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили в своём Facebook-аккаунте назвал человека, который виновен в войне в Украине, начавшейся в 2014-м году и продолжающейся до сих пор.

Как передаёт replyua.net, Саакашвили считает виновником военных столкновений в Украине также и олигарха Рината Ахметова, который в настоящее время, по его данным, продолжает получать сверхприбыль с предприятий, находящихся в «ЛНР» и «ДНР», и поэтому выступает за отмену блокады Донбасса.



Бывший грузинский президент, который также активно участвует в политической жизни Украины, заявил о том, что он поддерживает блокаду Донбасса. В пояснение своей позиции Саакашвили привёл в пример опыт грузинского народа, который во время войны с Россией также решился на прекращение торговли с оккупированными российскими войсками территориями, благодаря чему произошло стремительное развитие экономики Грузии. Кроме того, бывший одесский губернатор считает, что «нельзя одновременно воевать и торговать».



Говоря об Ахметове, Саакашвили подчёркивает, что этот олигарх «заигрался» в «игры» на Донбассе, целью которых было расширение собственной империи бизнеса. По мнению Саакашвили, Ахметов «продолжает получать сверхприбыль, делится ею с президентом, СБУшниками и Аваковым».