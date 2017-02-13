- «Ощадбанк» вигадав, як заробити на Карті киянина12:15
- Український завод розробить двигуни для російських вертольотів12:10
- Вулицю Москви запропонували назвати на честь «Гіві» і «Мотороли»11:49
- В Киеве начали "подвешивать" хлеб для пенсионеров11:20
- Чубаров розкрив подробиці стрілянини на адмінкордоні з Кримом11:08
- Боевики нанесли урон военным09:48
- На кордоні з Кримом невідомі зі зброєю захопили військову базу09:40
- МВФ вимагає прийняти пенсійну реформу: що зміниться09:35
- Гройсман заявив, що збере екстрене засідання через ситуацію з вугіллям08:57
- Националисты и "патриоты" призывают с оружием идти на Администрацию Порошенко08:15
«Ощадбанк» вигадав, як заробити на Карті киянина
Державний «Ощадбанк» вирішив заробити на соціальному проекті Карта киянина, запровадивши обов’язкову плату
Про це e Facebook повідомив журналіст Євген Плінський, передає Politeka.
За інформацією журналіста, після банкрутства банку «Хрещатик» державний «Ощадбанк» запропонував всім клієнтам перевипустити всі видані «Хрещатиком» карти.
«Спочатку «Хрещатик» видавав ці картки безкоштовно, і завдяки цьому зумів видати понад 700 000 карт, як пільговикам, так і простим киянам. Природно у всіх комунальних підприємствах столиці ці карти видавалися добровільно-примусово», – написав журналіст.
За інформацією журналіста, після того як «Ощадбанк» став монополістом проекту, власники цих карт масово отримують дзвінки про те, що відповідно до односторонньої зміни умов обслуговування з їх карткового рахунку буде списано 120 грн. за щорічне обслуговування.
«Скільки на цьому заробить «Ощадбанк» підрахувати не складно», – додав Плінський.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, Киев, Ощадбанк
- Вернувшись из Киева, Байден сделает роскошную покупку
- Новая стратегия: как Киев должен работать с Трампом
- На гей-параде в Киеве ждут гостей из США
- "Как в "Джентльменах удачи", - дипломат высмеял встречу Байдена в Борисполе
- Фотособытия недели (12-18 марта). Митинги, кораблики и пьянка
- В Киев отправились военные из США
- В Авдеевку возвращаются люди: инфраструктура полностью восстановлена10:48
- Сводка ИС: на ряде участков оккупанты подтянули к передовой оперативно-тактические резервы10:25
- Боевики нанесли урон военным09:48
- Полиция сообщила о крупном "улове" террористов на Донбассе07:25
- В Краматорске на заводе приостановили работу доменной печи, обвиняют блокадников 22:37
- В Мариуполе полицейский получил удар в живот22:16
- Веерных отключений не будет - на Краматорской ТЭС опровергли информацию, что из-за блокады будут веерные отключения21:54
- Под Мариуполем 15-летний мальчик решил покончить жизнь самоубийством20:30
- Отравившегося таблетками мальчика могут доставить в Мариуполь 18:00
- Ходаковский своим фото подтвердил, что силы АТО закрепились на новых позициях под Донецком15:57
- Новый президент Германии рассказал, как будет работать с Путиным и Трампом12:40
- Сотня вертолетов ВВС США Chinook, Apache и Black Hawk - уже в Европе. ВИДЕО12:25
- «Ощадбанк» вигадав, як заробити на Карті киянина12:15
- Український завод розробить двигуни для російських вертольотів12:10
- В Вене открылся первый в мире биткоин-банк12:00
- Вулицю Москви запропонували назвати на честь «Гіві» і «Мотороли»11:49
- Почему половина Земли потеряет работу через 30 лет и как с этим справиться11:38
- В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии "Грэмми"11:30
- В Киеве начали "подвешивать" хлеб для пенсионеров11:20
- Чубаров розкрив подробиці стрілянини на адмінкордоні з Кримом11:08
- Как правильно считать калории: 5 распространенных ошибок09:15
- 7 секретов быстрого решения проблем07:48
- Фініки для мозкової активності07:03
- Какие подарки на День влюбленных не обрадуют21:38
- Врачи бьют тревогу: Это геноцид украинцев. Лечить людей дальше становится невозможным21:14
- В США плата за отопление ниже, чем в Украине13:46
- Продукты из Китая, которые могут убить13:07
- Ученые выяснили, почему раньше помидоры были вкуснее22:15
- Ученые выяснили, когда снятся вещие сны21:53
- Это простое средство поможет избавиться от многих болезней и укрепит имунитет19:43
- Украина получила страшное предупреждение из России
- "Пацаны, вы умерли не зря, нас боятся" - синий Захарченко на похоронах боевика Гиви (ВИДЕО)
- Согласовано "спокойное" возвращение "ЛДНР" в Украину, от восстановления Донбасса Кремль пытается увильнуть - российский пропагандист
- Жириновский заявлениями о Донбассе сразил даже видавшего виды пропагандиста Соловьева на росТВ (ВИДЕО)
- Названа причина, по которой мать выкинула 3-летнего сына с окна 7-го этажа в Киеве
- Ходаковский своим фото подтвердил, что силы АТО закрепились на новых позициях под Донецком
- "Если ВСУ нанесут удар всей мощью, то "армии ЛДНР" сомнут в течение суток - двух" - Стрелков
- Кто может пересекать блокпосты Донбасса вне очереди
- Несчастные они по своей сути, хотя многие и ватные - Роман Бочкала
- Комбат "Грузинского легиона" ответил на угрозу Захарченко отомстить за Гиви