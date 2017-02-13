«Ощадбанк» вигадав, як заробити на Карті киянина

13.02.2017 12:15

Державний «Ощадбанк» вирішив заробити на соціальному проекті Карта киянина, запровадивши обов’язкову плату

Про це e Facebook повідомив журналіст Євген Плінський, передає Politeka.

За інформацією журналіста, після банкрутства банку «Хрещатик» державний «Ощадбанк» запропонував всім клієнтам перевипустити всі видані «Хрещатиком» карти.

«Спочатку «Хрещатик» видавав ці картки безкоштовно, і завдяки цьому зумів видати понад 700 000 карт, як пільговикам, так і простим киянам. Природно у всіх комунальних підприємствах столиці ці карти видавалися добровільно-примусово», – написав журналіст.

За інформацією журналіста, після того як «Ощадбанк» став монополістом проекту, власники цих карт масово отримують дзвінки про те, що відповідно до односторонньої зміни умов обслуговування з їх карткового рахунку буде списано 120 грн. за щорічне обслуговування.

«Скільки на цьому заробить «Ощадбанк» підрахувати не складно», – додав Плінський.

Источник: politeka.net