Політолог зробив тривожну заяву щодо повернення Донбасу

13.02.2017 15:38

На думку українського політолога Тараса Березовця, в поточному році Україна повинна бути готовою до найгіршого розвитку подій, передає replyua.net.

Експерт вважає, що Москва та Вашингтон можуть почати певні торги відносно урегулювання військового конфлікту на Донбасі. Тарас Березовець підкреслив, що нинішній очільник Білого дому є бізнесменом, тому не виключена його згода на певні компромісні рішення, які для України можуть мати вкрай негативні наслідки. У тому числі, це стосується питання амністії. На сьогоднішній день відбулося знищення одіозних ватажків, які в дійсності не приймали важливих рішень а просто грали роль телевізійної картинки, повністю контрольованої Кремлем.



Політолог також пояснив, який сценарій вигідний для Москви.



«Мова йде про проведення виборів на Донбасі. Це є основним сценарієм, який винесений на розгляд американською стороною та який запропонував Кремль – це миттєве повернення до кінця цього року підконтрольних терористам територій. Для української сторони це буде небезпечно, оскільки може повторитися боснійський сценарій, згідно з яким країна стане амфорною федерацією», - заявив Березовець, зазначивши, що США можуть піти на подібний крок.