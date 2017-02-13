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Синоптик повідомила, коли в Україні стане відчутно тепліше
На своїй сторінці в соцмережі синоптик Наталка Діденко повідомила, коли ж українцям варто очікувати на таке бажане потепління, передає replyua.net. У відповідності до її даних, весь робочий тиждень в країні буде зберігатися мінусова температура. Більше того, не обійдеться без незначних опадів.
Так, зазначила Діденко, завтра, 14 лютого, в Україні передбачається вкрай некомфортна вітряна погода. Часом пориви вітру, крім Заходу України, сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Щодо опадів, то снігопади передбачаються у північних, східних та центральних областях. Мешканцям Житомирської області варто готуватися до снігу з дощем. А ближче до вечора зона опадів дійде до Миколаївської та Херсонської областей.
Відносно температурного режиму, повідомила Наталка Діденко, то найближчої ночі термометри фіксуватимуть від 7 до 12 градусів з позначкою «мінус», а в денні години потеплішає від 0 до 4 градусів. На сході буде холодніше, близько 6 градусів морозу. Також спеціаліст зауважила, що подібна метеоситуація в Україні буде зберігатися весь робочий тиждень. А ось 18 та 19 лютого в країні суттєво потеплішає. Наталка Діденко зауважила, що мова поки що не йде про остаточну перемогу весни над зимою, проте про певні натяки все ж можна говорити.
Теги: Донбасс, погода
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