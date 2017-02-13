Снова развели, как котят: три страшных последствия повышения тарифов в Украине

13.02.2017 14:02

Нельзя просто повышать тарифы и при этом не бороться с монополией, не проводить структурные реформы и забывать о деолигархизации. Об этом заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, отмечает РИА Новости Украина.

«Снова развели, как котят: тарифы повышают, деньги отбирают, люди беднеют РЕФОРМА – это изменение формы — re и form. Изменение формы, которое должно привести к позитивным последствиям. Во временном измерении желательно получить эффект как можно скорее (желательно уже завтра). Это не всегда удается и тогда все усилия должны быть сосредоточены на приближении данного эффекта. Политики (если они относятся к группе прагматиков и трезвомыслящих людей) — более чем кто-либо еще — должны пытаться сделать все возможное, чтобы позитивный эффект от проведения реформ материализовался в период их политического цикла», отмечает эксперт.

«На новые выборы надо идти, заручившись "позитивными примерами" из своей уходящей политической каденции. В этой связи программа реформирования страны, которая включала в себя проведение непопулярных мер для немедленной стабилизации системы финансов, должна была быть подкреплена уверенными шагами, направленными на обеспечение высокого уровня экономического роста. В противном случае проблема не решается, а создает новую. Нельзя просто повышать тарифы и при этом не бороться с монополией, не проводить структурные реформы и забывать о деолигархизации», - добавляет экономист.

По словам аналитика, заявление об увеличении тарифов на электроэнергию было ожидаемым и является следствием пробуксовки реформ, а не реформой как таковой.

«НКРЭ заявляет о том, что минимальным обоснованным тарифом на электроэнергию является 2.31 грн/кВт, что более, чем на 50% выше от текущего уровня (!) Экономика – это не базар. Любое экономическое решение будет иметь пролонгированные последствия в смежных сферах», - отмечает Устенко.

«Принимая решение об увеличении тарифов, стоит помнить о его возможных последствиях, таких как: 1) увеличение уровня инфляции и как следствие снижение уровня жизни населения; 2) необходимость дополнительных расходов из государственного бюджета на субсидии украинским домохозяйствам, что делает их еще более зависимыми от государства; 3) увеличение себестоимости украинской продукции, что сделает ее менее конкурентоспособной на рынке. Как следствие — негативный импульс для реального сектора экономики, выраженное в закрытии тех предприятий, которые не смогут устоять на рынке. Предприятия не закрываются сами по себе. Этому сопутствует "выброс" рабочей силы и т.д. Альтернатива – проводить РЕ-ФОРМЫ, обеспечивающие экономический рост. Следствием этого роста будет увеличение доходов населения. И вот тогда можно будет вернуться к этой теме", — отмечает эксперт.

Источник: from-ua.com