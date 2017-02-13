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Сотрясение мозга и перелом затылочной кости: пьяная няня уронила младенца
Соседи увидели мальчика и отнесли его матери, после чего ребенка отвезли в больницу
Харьковская местная прокуратура объявила о подозрении 50-летней женщине, которая, работая няней, нанесла тяжкие телесные повреждения двухмесячному ребенку.
Как рассказал замначальника прокуратуры Владислав Грюк, трагедия случилась в конце прошлого лета. Семья по совету знакомых наняла 50-летнюю безработную женщину с дипломом педагога, чтобы та помогала присматривать за младенцем.
На третий день работы няня взяла у матери ребенка и пошла в парк, а во время прогулки женщина, которая накануне отмечала праздник с друзьями, решила похмелиться.
"Когда малыш заплакал, уже пьяная няня взяла его на руки, чтобы успокоить. Она даже не заметила, как выпустила его из рук на землю", – рассказывает Грюк.
По его словам, ревущего мальчика увидели соседи. Они отнесли ребенка к матери, а потом помогли им добраться в больницу. Тем временем горе-няня, проспавшись на лавочке, забыло о "работе" и пошла к себе домой.
У младенца врачи диагностировали сотрясение мозга и перелом затылочной кости. Сейчас мальчик находится дома.
За неосторожное нанесение тяжкого телесного повреждения двухмесячному ребенку 50-летней женщину грозит два года тюрьмы.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, Харьков, ребенок, перелом, няня, сотрясение мозга
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