Сотрясение мозга и перелом затылочной кости: пьяная няня уронила младенца

13.02.2017 21:15

Соседи увидели мальчика и отнесли его матери, после чего ребенка отвезли в больницу

Харьковская местная прокуратура объявила о подозрении 50-летней женщине, которая, работая няней, нанесла тяжкие телесные повреждения двухмесячному ребенку.

Как рассказал замначальника прокуратуры Владислав Грюк, трагедия случилась в конце прошлого лета. Семья по совету знакомых наняла 50-летнюю безработную женщину с дипломом педагога, чтобы та помогала присматривать за младенцем.

На третий день работы няня взяла у матери ребенка и пошла в парк, а во время прогулки женщина, которая накануне отмечала праздник с друзьями, решила похмелиться.

"Когда малыш заплакал, уже пьяная няня взяла его на руки, чтобы успокоить. Она даже не заметила, как выпустила его из рук на землю", – рассказывает Грюк.

По его словам, ревущего мальчика увидели соседи. Они отнесли ребенка к матери, а потом помогли им добраться в больницу. Тем временем горе-няня, проспавшись на лавочке, забыло о "работе" и пошла к себе домой.

У младенца врачи диагностировали сотрясение мозга и перелом затылочной кости. Сейчас мальчик находится дома.

За неосторожное нанесение тяжкого телесного повреждения двухмесячному ребенку 50-летней женщину грозит два года тюрьмы.

Источник: segodnya.ua