Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Тимчук: В Донбасі мешканці налякані та обурені жорстокістю бурятських найманців

13.02.2017 14:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Тимчук: В Донбасі мешканці налякані та обурені жорстокістю бурятських найманців

Від населення тимчасово окупованих територій Донбасу почали надходити скарги у зв’язку з достатньо жорсткими діями російських найманців з Бурятії, передає replya.net.

Відповідну інформацію на власній сторінці в соцмережі розмістив координатор групи «ІС», нардеп Дмитро Тимчук. За його інформацією, працівники відділень «правоохоронних» органів проросійських терористів отримали понад сотню подібних скарг.

Тимчук також повідомив, що, у відповідності з інформацією «правоохоронців» міста Новоазовськ, в період з 6 по 12 лютого поточного року на їх адресу надійшло більше ста звернень, автори яких скаржаться на те, що російські військові, у першу чергу, буряти, вдавалися до дуже жорстоких дій по відношенню до мирного населення. Так, відомо про те, що в останніх числах січня поточного року до Новоазовська приїхали не менше двох сотень представників російської нацгвардії, військові частини яких розташовані в Республіці Бурятія.

Нещодавно представники Головного управління розвідки при Міноборони України заявили, що на Донбасі активізували свою роботу вербувальні центри, які готують найманців для участі у військових діях на сході України.



Теги: Донбасс, АТО, Тымчук
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх