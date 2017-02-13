Тимчук: В Донбасі мешканці налякані та обурені жорстокістю бурятських найманців

13.02.2017 14:25

Від населення тимчасово окупованих територій Донбасу почали надходити скарги у зв’язку з достатньо жорсткими діями російських найманців з Бурятії, передає replya.net.

Відповідну інформацію на власній сторінці в соцмережі розмістив координатор групи «ІС», нардеп Дмитро Тимчук. За його інформацією, працівники відділень «правоохоронних» органів проросійських терористів отримали понад сотню подібних скарг.

Тимчук також повідомив, що, у відповідності з інформацією «правоохоронців» міста Новоазовськ, в період з 6 по 12 лютого поточного року на їх адресу надійшло більше ста звернень, автори яких скаржаться на те, що російські військові, у першу чергу, буряти, вдавалися до дуже жорстоких дій по відношенню до мирного населення. Так, відомо про те, що в останніх числах січня поточного року до Новоазовська приїхали не менше двох сотень представників російської нацгвардії, військові частини яких розташовані в Республіці Бурятія.

Нещодавно представники Головного управління розвідки при Міноборони України заявили, що на Донбасі активізували свою роботу вербувальні центри, які готують найманців для участі у військових діях на сході України.