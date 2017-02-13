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Тимчук: В Донбасі мешканці налякані та обурені жорстокістю бурятських найманців
Від населення тимчасово окупованих територій Донбасу почали надходити скарги у зв’язку з достатньо жорсткими діями російських найманців з Бурятії, передає replya.net.
Відповідну інформацію на власній сторінці в соцмережі розмістив координатор групи «ІС», нардеп Дмитро Тимчук. За його інформацією, працівники відділень «правоохоронних» органів проросійських терористів отримали понад сотню подібних скарг.
Тимчук також повідомив, що, у відповідності з інформацією «правоохоронців» міста Новоазовськ, в період з 6 по 12 лютого поточного року на їх адресу надійшло більше ста звернень, автори яких скаржаться на те, що російські військові, у першу чергу, буряти, вдавалися до дуже жорстоких дій по відношенню до мирного населення. Так, відомо про те, що в останніх числах січня поточного року до Новоазовська приїхали не менше двох сотень представників російської нацгвардії, військові частини яких розташовані в Республіці Бурятія.
Нещодавно представники Головного управління розвідки при Міноборони України заявили, що на Донбасі активізували свою роботу вербувальні центри, які готують найманців для участі у військових діях на сході України.
Теги: Донбасс, АТО, Тымчук
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