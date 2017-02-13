Украина подала очередной иск против РФ

13.02.2017 12:50

Киев намерен в судебном порядке разобраться с РФ относительно ограничений на транзит украинских товаров

Украина подала иск во Всемирную торговую организацию в связи с ограничением транзита украинских товаров через российскую территорию в Казахстан и Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

В Министерстве напомнили, что в прошлом году начали процесс урегулирования спора в рамках ВТО относительно ограничений России по транзиту в Казахстан и Кыргызстан. Российская сторона не приняла мер по отмене неправомерных ограничений в отношении транзита украинских товаров в третьи страны, поэтому Украина в ВТО инициирует создании Группы экспертов для рассмотрения спора по существу.

"С момента применения ограничительных мер, которые обжалуются, экспорт товаров из Украины в страны Центральной/Восточной Азии в 2016 году снизился на 38,3% по сравнению с 2015 годом. В целом потери экспорта товаров в Казахстан и Кыргызстан оцениваются в объеме более 400 млн долларов. Мы глубоко убеждены, что торговая агрессия РФ, в том числе неправомерные действия по ограничению транзита (а де-факто почти полный запрет) из Украины в третьи страны, должны получить объективную оценку экспертов ВТО и, безусловно, должны быть отменены. Это будет способствовать устранению нарушения прав и интересов украинских производителей и экспортеров со стороны РФ и позволит нашему государству восстановить свой транзитный потенциал", – прокомментировала заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталья Микольская.

В Минэкономразвитии отмечают, что позиция Украины подкреплена бесспорными доказательствами, обеспечивает поддержку ключевыми зарубежными партнерами, среди которых, в первую очередь, ЕС и США.

Также отмечается, что планируется еще один иск относительно многочисленных запретов и ограничений на импорт украинских товаров в РФ.

Как сообщалось 1 августа 2016 года, на украино-российской границе были задержаны 143 железнодорожных вагонов, следовавших в Казахстан и Кыргызстан, однако 106 из них были отправлены по измененному маршруту.

Напомним, президент России Владимир Путин указом от 1 января 2016 года установил, что международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов с территории Украины на территорию Казахстана через российскую территорию осуществляются только с территории Беларуси "при условии применения к грузовым помещениям (отсекам) транспортных средств и железнодорожного подвижного состава, помещениям, емкостям и иным местам, в которых находятся или могут находиться товары, средств идентификации (пломб), в том числе функционирующих на основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, а также при наличии у водителей транспортных средств, осуществляющих автомобильные перевозки, учетных талонов".

Затем 1 июля Путин дополнил свой указ новыми нормами, распространив его действие не только на Казахстан, но и на Киргизию. Кроме того, вводится временный запрет на автомобильные и железнодорожные перевозки товаров, в отношении которых в Российской Федерации применяются ставки ввозных таможенных пошлин, установленные Единым таможенным тарифом ЕАЭС, отличные от нуля, и товаров, включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденный правительством РФ.

Согласно документу, правительство РФ в случае обращения к нему правительств Казахстана или Киргизии вправе разрешить автомобильные и железнодорожные перевозки отдельных вышеуказанных товаров при условии соблюдения порядка осуществления таких перевозок.

Источник: segodnya.ua