Украинцам станет проще забирать деньги из банков-банкротов

13.02.2017 18:51

Неудобную для многих вкладчиков, финансовые учреждения которых обанкротились по каким-либо причинам, систему возврата денежных средств в Украине решили «отформатировать» для удобства вкладчиков.

Как передаёт replyua.net со ссылкой на заявление Фонда гарантирования вкладов финансовых лиц Украины, схема выплат подвергнется существенным изменениям — в настоящее время прорабатывается инициатива отказа от выплат только через банки-агенты, для посещения которых многим украинцам приходится даже ехать в другие города.



По данным директора распорядителя Фонда гарантирования вкладов финансовых лиц Андрея Оленчика, отказ от работы исключительно с банками-агентами в пользу возможности выплат в любых украинских банках станет гораздо удобнее и практичнее для владельцев депозитов в обанкротившихся банках. Пока что такое нововведение ещё не обрело силу, но в Фонде подтвердили, что решение об отказе уже де-факто принято.



Оленчик сообщает, что такая инициатива потребовалась из-за многочисленных жалоб вкладчиков. Кроме географических неудобств люди сталкивались с хитростью сотрудников банков-агентов, которые отказывались возвращать вклад наличными клиенту, ссылаясь на «отсутствие» денег в кассе, с целью открытия депозита на их имя уже в данном финансовом учреждении. Конкретную дату вступления нововведений в силу источник пока не приводит, однако утверждает, что долгожданное для владельцев депозитов в банках-банкротах упрощение системы выплат произойдёт очень скоро.