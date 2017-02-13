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Украинцам станет проще забирать деньги из банков-банкротов
Неудобную для многих вкладчиков, финансовые учреждения которых обанкротились по каким-либо причинам, систему возврата денежных средств в Украине решили «отформатировать» для удобства вкладчиков.
Как передаёт replyua.net со ссылкой на заявление Фонда гарантирования вкладов финансовых лиц Украины, схема выплат подвергнется существенным изменениям — в настоящее время прорабатывается инициатива отказа от выплат только через банки-агенты, для посещения которых многим украинцам приходится даже ехать в другие города.
По данным директора распорядителя Фонда гарантирования вкладов финансовых лиц Андрея Оленчика, отказ от работы исключительно с банками-агентами в пользу возможности выплат в любых украинских банках станет гораздо удобнее и практичнее для владельцев депозитов в обанкротившихся банках. Пока что такое нововведение ещё не обрело силу, но в Фонде подтвердили, что решение об отказе уже де-факто принято.
Оленчик сообщает, что такая инициатива потребовалась из-за многочисленных жалоб вкладчиков. Кроме географических неудобств люди сталкивались с хитростью сотрудников банков-агентов, которые отказывались возвращать вклад наличными клиенту, ссылаясь на «отсутствие» денег в кассе, с целью открытия депозита на их имя уже в данном финансовом учреждении. Конкретную дату вступления нововведений в силу источник пока не приводит, однако утверждает, что долгожданное для владельцев депозитов в банках-банкротах упрощение системы выплат произойдёт очень скоро.
Теги: Донбасс, деньги, банк, банкротство
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