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Украинская власть пойдет на новое повышение тарифов. И вот почему
В настоящее время украинская власть не решится на новое повышение тарифов на электроэнергию, однако в перспективе будет вынуждена это сделать это из-за обязательств перед МВФ. Такое мнение ГолосUA высказал энергетический эксперт Дмитрий Марунич, комментируя заявления Нацкомиссии регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о том, что даже после повышения тарифа на электроэнергию 1 марта они все равно будут занижены.
‘’Они сами понимают, что поднимать их дальше некуда, поскольку, во-первых, это приведет к росту неплатежей. Статистика констатирует рост задолженности и за тепловую энергию и электрическую, и природный газ, поскольку люди не способны оплачивать по столь высоким тарифам за энергоносители и коммунальные услуги’’, - отметил эксперт.
По словам Марунича, новое повышение тарифов на электроэнергию может привести к росту уровня неплатежей, поскольку рост зарплат населения не успевает за тарифами. При этом эксперт не исключил, что в случае повышения тарифов правительство продолжит практику экономии на субсидиях за счет урезания нормативов.
‘’Я думаю, они вряд ли решаться на поднятие тарифа в ближайшее время с учетом того, что он и так вырастет с 1 марта… Однако со временем они, вероятно, будут вынуждены поднимать тарифы, поскольку есть условия кредитования Украины со стороны МВФ, где написано, что рынок электроэнергии либерализирован и тарифы отпущены в свободное плавание’’, - добавил Дмитрий Марунич, отметив, что либерализации рынка электроэнергии в Украине не произошло.
Источник: from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, тарифы
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