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Український завод розробить двигуни для російських вертольотів
Українське підприємство “Мотор Січ” може побудувати для російсько-китайського проекту важкого вертольота AHL турбовальні двигуни
Про це повідомляє «Коммерсантъ».
За інформацією видання, незважаючи на зупинку українсько-російського співробітництва в сфері двигунобудування, українська “Мотор Січ” може взяти участь в російсько-китайському проекті будівництва важкого вертольота AHL. Український інженери можуть побудувати для нової машини двигуни АІ-136Т. Посередником між сторонами виступить Пекін.
У разі провалу такого формат співпраці, Росії та Китаю доведеться займатися розробкою двигуна самостійно.
За інформацією видання, уряд РФ схвалив угоду з Китаєм про будівництво важкого вертольота. Злітна маса машини складе 38 тонн, він зможе піднімати 10-15 тонн вантажу і розвивати швидкість до 300 км/год. Дальність польоту складе 630 км, а практична межа – 5,7 тис. м.
“Мотор Січ” спростовувала участь в проекті, проте компанія безпосередньо працює з китайською Avicopter і вже уклала контракти на поставку нового двигуна. В “Вертольоти Росії” підтримують правила гри, підкреслюючи, що “рішення по двигуну – за замовником, тобто за китайською стороною”.
Источник: politeka.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, вертолет
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