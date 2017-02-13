В Днепре произошла стрельба

13.02.2017 19:03

Мужчину, устроившего стрельбу во дворе дома, задержали патрульные. У него нашли травматический пистолет

Ночью в Днепре на ж/м Тополь произошла стрельба.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

"13 февраля, в 3:00 ночи, на линию 102 поступил вызов от жителей улицы Паникахи о выстрелах во дворе. Свидетели сообщили, что неизвестный, находясь во дворе придомовой территории, сделал несколько выстрелов вверх и ушел. По приметам правоохранители начали поиски стрелка и увидели неподалеку похожего мужчину", – отмечают в полиции.

Увидев патрульных, гражданин начал убегать, однако офицеры догнали и задержали его. Во время проверки у мужчины нашли травматический пистолет, из которого и были сделаны выстрелы.

Для выяснения всех обстоятельств на место вызвали следственно-оперативную группу.

Источник: segodnya.ua