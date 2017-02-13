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В Днепре произошла стрельба
Мужчину, устроившего стрельбу во дворе дома, задержали патрульные. У него нашли травматический пистолет
Ночью в Днепре на ж/м Тополь произошла стрельба.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.
"13 февраля, в 3:00 ночи, на линию 102 поступил вызов от жителей улицы Паникахи о выстрелах во дворе. Свидетели сообщили, что неизвестный, находясь во дворе придомовой территории, сделал несколько выстрелов вверх и ушел. По приметам правоохранители начали поиски стрелка и увидели неподалеку похожего мужчину", – отмечают в полиции.
Увидев патрульных, гражданин начал убегать, однако офицеры догнали и задержали его. Во время проверки у мужчины нашли травматический пистолет, из которого и были сделаны выстрелы.
Для выяснения всех обстоятельств на место вызвали следственно-оперативную группу.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, стрельба, Днепр
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