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В Енергетичному штабі визначилися щодо надзвичайної ситуації
В Києві відбулося засідання Енергетичного штабу. Як стало відомо replyua.net, під час заходу його учасники прийняли рішення рекомендувати Кабміну ввести режим надзвичайної ситуації в систем української енергетики. Відомо, що головною темою зазначеного засідання стали нагальні проблемні питання в енергетичній сфері, а також обговорювалися аспекти проходження на підприємствах паливно-енергетичного сезону.
У свою чергу, на цьому ж засіданні очільник Міністерства енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик виступив з пропозицією введення в енергетичній системі України режим надзвичайної ситуації. За його словами, планується якомога більше обмежити роботу ТЕС, які працюють на дефіцитному антрацитовому вугіллі.
Очільник «Укренерго» Всеволод Ковальчук повідомив, що на сьогодні на ТЕС показник запасів антрациту складає 842 тисячі тон, що вистачить на сорок днів роботи. При цьому він наголосив, що на усіх станціях різна ситуація – на одних запасів вугілля вистачить на два тижні, а на інших – на сто днів. Напередодні голова українського уряду Володимир Гройсман заявив, що зараз запасів вугілля на ТЕС залишилося на два тижні, у зв’язку з цим використовувати ці запаси не потрібно.
Источник: replyua.net
Теги: Донбасс, энергетика, свет
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