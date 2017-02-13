В Киеве начали "подвешивать" хлеб для пенсионеров

13.02.2017 11:20

Все желающие могут заплатить за товар и оставить его на полке

В столичных супермаркетах появились специальные стеллажи для "подвешенного" хлеба. Такую благотворительную полку заметила киевлянка Евгения Тычинская в одном из магазинов на Троещине.

Напомним, это инициатива, в рамках которой все желающие могут заплатить за товар и оставить его на полке. Те же, у кого нет средств, могут взять уже оплаченный продукт бесплатно. В объявлении, которое висит возле "подвешенного" хлеба, просят пенсионеров брать его без стеснения: "Не примите это как подачку. Это от чистого сердца". В то же время к киевлянам обращаются, чтобы они не стеснялись творить добро.

Напомним, в некоторых заведениях столицы подобным образом уже давно "подвешивают" кофе.

Источник: kiev.segodnya.ua