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В Киеве начали "подвешивать" хлеб для пенсионеров

13.02.2017 11:20
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В Киеве начали "подвешивать" хлеб для пенсионеров

Все желающие могут заплатить за товар и оставить его на полке

В столичных супермаркетах появились специальные стеллажи для "подвешенного" хлеба. Такую благотворительную полку заметила киевлянка Евгения Тычинская в одном из магазинов на Троещине.

Напомним, это инициатива, в рамках которой все желающие могут заплатить за товар и оставить его на полке. Те же, у кого нет средств, могут взять уже оплаченный продукт бесплатно. В объявлении, которое висит возле "подвешенного" хлеба, просят пенсионеров брать его без стеснения: "Не примите это как подачку. Это от чистого сердца". В то же время к киевлянам обращаются, чтобы они не стеснялись творить добро.

Напомним, в некоторых заведениях столицы подобным образом уже давно "подвешивают" кофе.

 

Источник:  kiev.segodnya.ua



Теги: Донбасс, Киев, пенсионер, хлеб
 
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