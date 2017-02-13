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Відставка Гройсмана: на Раду подадуть до суду за пропажу постанови

13.02.2017 18:02
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Відставка Гройсмана: на Раду подадуть до суду за пропажу постанови

Фракція “Батьківщина” планує звернутися до суду в зв’язку з видаленням з сайту Верховної Ради проекту постанови про відставку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана 

Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на прес-конференцію голови фракції Юлію Тимошенко.

“Ми, безумовно, будемо подавати до суду, тому що це пряме порушення Конституції і регламенту”, – сказала вона.

“Батьківщина” вимагає від апарату парламенту повернути документ на сайт до кінця понеділка. За інформацією Тимошенко, фракції пояснили, що постанова про відставку Гройсмана неконституційна через відсутність підписів 150 нардепів.

“Це все обман, тому що 150 голосів депутатів треба збирати тільки в разі, якщо відправляється у відставку весь уряд. Йдеться (у проекті постанови) безпосередньо про прем’єр-міністра”, – додала вона.

10 лютого стало відомо, що низка депутатів зареєстрували проект постанови №6076 про відставку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Однак вже через 10 хвилин апарат Ради видалив його з сайту.

ФОТО: 112.ua

 

Источник:  politeka.net

 



Теги: Донбасс, отставка, Верховная Рада, Гройсман
 
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