Военное положение в Украине: Парубий сделал важное уточнение

13.02.2017 14:12

Если решение о вводе военного положения будет принято, оно будет касаться всей территории Украины

Об этом заявил спикер ВРУ Андрей Парубий во время посещения военной части во Львовской области 13 февраля, передает «112 Украина».

«Я считаю, что если военное положение должно вводиться, то оно должно вводиться на территории всей страны», — сказал он.

Парубий подчеркнул, что «все эти планы» касаются серьезной переорганизации всей системы управления государства.

«Но, конечно, в случае массированной атаки и наступления в Авдеевке мы видим, что такое наступление возможно, придется принимать решение, решение должно быть готовым. Но это решение находится исключительно в компетенции президента Украины, СНБО… Я думаю, ВР без колебаний поддержит это решение, но это очень сложное решение», — отметил председатель Рады.

Источник: politeka.net