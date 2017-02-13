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ВСУ може поповнитися кримськотатарським батальйоном

13.02.2017 19:48
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ВСУ може поповнитися кримськотатарським батальйоном

Міністерство оборони готове сформувати кримськотатарський підрозділ з добровольців громадського об’єднання «Аскер» і кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджихана

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міноборони, передає Politeka.

«Збройні сили України готові розглянути заяви членів громадського об’єднання “Аскер”, які виявлять в порядку, передбаченому законодавством України, добровільне бажання служити в ЗСУ», — йдеться в повідомленні.

Формування підрозділу буде відбуватися з урахуванням віросповідання і традицій особового складу.

Крім того, будуть створені умови дотримання релігійних потреб віруючих різних релігійних конфесій, а саме — до капеланства будуть залучатися представники різних віросповідань.

Нагадаємо, що на адміністративному кордоні з анексованим Кримом сталося збройне захоплення військового об’єкта, метою якого була база кримскотатарсокого батальйону ім. Номана Челебіджихана, яка розташована в с. Чонгар Херсонської області.



Теги: Донбасс, Крым, ВСУ, крымские татары
 
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