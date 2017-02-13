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Вулицю Москви запропонували назвати на честь «Гіві» і «Мотороли»

13.02.2017 11:49
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Вулицю Москви запропонували назвати на честь «Гіві» і «Мотороли»

Таким чином, росіяни не забудуть своїх героїв, а українці завжди будуть пам’ятати, хто для росіян є героями

З пропозицією перейменувати московську вулицю виступив журналіст, власкор українського інформагентства в Москві Роман Цимбалюк, передає Politeka.

На думку журналіста, знищення російських терористів «Мотороли» і «Гіві» – це велика трагедія для Росії і України.

«Росія втратила своїх героїв сучасності. Героїзацією цих товаришів займався весь російський агітпроп. Їх історія казкова – були ніким, прославилися вбивством українців. Чим не приклад для інших росіян», – написав Цимбалюк.

У той же час Україна втратила важливих свідків російських злочинів.

«Потрібно обов’язково увічнить їх імена. Наприклад, перейменувати одну частину вулиці М’ясницька в Москві в «вулиця Мотороли», а другу – в «вулиця Гіві». Таким чином, росіяни не забудуть своїх героїв, а українці завжди будуть пам’ятати, хто для росіян є героями», – запропонував журналіст.




Теги: Донбасс, Москва, улица, АТО, боевики, Гиви
 
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