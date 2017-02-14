Гройсман назвал Тимошенко "мамой украинской коррупции" и обвинил ее в уничтожении Украины

14.02.2017 15:39

Юлия Тимошенко 20 лет делала все для уничтожения Украины. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня на заседании Кабмина, передает "ОстроВ".

"Я считаю, что мамой украинской экономической слабости, уничтожения украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности является Юлия Тимошенко. Это настоящая мама, которая 20 лет все делала для того, что уничтожить Украину. И всегда ей кто-то мешает", - сказал он.

Гройсман назвал последнюю пресс-конференцию Юлии Тимошенко, где она выступила с критикой в адрес правительства Гройсмана, "тотальным враньем".

"Я понимаю, что у нее есть жажда, чтобы дорваться до власти. Для нее это является самоцелью... Это тотальное вранье подрывает возможности для успеха Украины и украинцев. Ни одного слова правды", - добавил премьер.