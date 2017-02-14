Как научиться правильно экономить и платить за коммуналку меньше - советы экспертовменьше

14.02.2017 14:43

Эксперт в сфере энергоэффективности Анна Шумейко рассказывает: за месяц сотни литров воды уходит "впустую". Уже сейчас каждая семья может начать экономить воду, используя несколько простых советов. В первую очередь необходимо установить рычаговые краны. По словам эксперта, за год такие краны позволят сэкономить до 300 гривен.

Кроме того, эксперт рекомендует:

Поменять или "модернизировать" сливной бачок. Эксперты также советуют поменять сливной бачок в туалете на тот, который использует меньше воды. Для этого можно приобрести специальный бачок с энергосберегающей системой, которая контролирует подачу воды, или же просто установить в бачок наполненную водой пластиковую бутылку – это поможет уменьшить объем воды в бачке.

Новая стиральная машинка. Стиральная машина с классом энергопотребления А+ и выше поможет сэкономить за месяц десятки литров воды. Также стиральную машину стоит заполнять полностью, но не перегружать, так как это увеличивает потребление электричества.

Мыть посуду не в проточной воде и беречь воду. Для экономии воды также стоит установить насадки для душа и смесители с низким расходом или распылители на смеситель. Кроме этого, многие, как показывают соцопросы, забывают выключать воду во время чистки зубов.

Принимать душ, а не ванну. Принимая душ в течение пяти минут, расходуется максимум 100 литров воды, а для наполнения ванны необходимо более 200 литров. В Киеве кубометр горячей воды с полотенцесушителем стоит 83,1 грн.

Эксперты в сфере энергоэффективности советуют: самый быстрый способ экономии на электроэнергии – установить энергосберегающие лампы. Лампу мощностью 0,022 кВт в час можно купить за 98 гривен. К примеру, для того чтобы заменить все лампочки в однокомнатной квартире (по одной лампе на кухне, в туалете, прихожей и ванной и три в люстре в комнате) понадобится 686 гривен.

Если лампа мощностью 75 Вт в прихожей работает два часа в сутки, в туалете – час, в ванной – 3 часа, на кухне – 5 часов, в комнате – 6 часов, за месяц только за "свет" наберется 65,2 кВт*час. В то же время энергосберегающие лампы потратят в этих же условиях 19 кВт*яас. На данный момент каждый киловатт стоит 1,29 гривни (при потреблении более 100 кВт). Так, за "свет" с обычными лампами придется платить 84,1 гривни, а с энергосберегающими – всего 23,8 гривни. После марта с "новыми" лампами – 32 гривни, а с "обычными" – 109,5 гривни.

Эксперт в сфере энергоэффективности, менеджер проектов ДТЭК ЭСКО Сергей Свистюк отмечает: к замене ламп нужно относиться разумно – покупать энергосберегающую лампу в помещения, в которых семья редко включает свет, не стоит.

Установить двухзонные счетчики на электроэнергию. Двухзонный счетчик на электроэнергию вместе с установкой стоит 1376 гривен. Такой счетчик позволяет ночью платить за "свет" по специальному тарифу – на 50% дешевле. К примеру, если при использовании до 100 кВт*час каждый киловатт на данный момент обходится в 71,4 копейки, ночью (с 23 вечера и до 7 утра) за этот же объем электроэнергии придется заплатить всего 35 копеек. Этой зимой, после пересмотра тарифов, за 150 кВт*час придется платить 193,5 гривни. Если активно пользоваться электроприборами в ночное время – стирать, пылесосить и т.п – многозонный счетчик сможет окупиться, по оценкам "Киевэнерго", за три года.

Сергей Свистюк поясняет: дороже всего для украинцев обходится отопление. Утеплив дом и установив тепловой пункт, можно экономить на "коммуналке" более 50%. Тепловой дом в доме на 100 квартир может обойтись в 300 тысяч гривен, то есть всего по 3000 гривен с каждой квартиры. Такое оборудование позволит экономить от 15 до 30% тепла и окупится за 2-3 отопительных сезона. На комплексное утепление дома каждой квартире придется заплатить всего несколько тысяч гривен.

Эксперты советуют:

Холодильник поставить в 10 см от стены и подальше от батарей и прямых солнечных лучей. Для того чтобы сократить потребления электричества холодильником, стоит поставить его в прохладное и темное место – подальше от плиты и окна.

Правильно пользоваться пылесосом и стиральной машинкой. Пылесос больше всего потребляет электричества в момент включения – не стоит часто выключать и включать его во время уборки. Также заполненный пылью пылесос тратит до 20% больше электричества.

При загрузке бака стиральной машины лишь наполовину 50% ее мощности тратится впустую. Стирка при температуре 30 °С вместо привычных 40 ° С позволяет сэкономить 40% энергии.