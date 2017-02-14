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На Черниговщине прошли учения резервистов (ВИДЕО)
14.02.2017 19:30
В Черниговской области вблизи населенного пункта Гончаровское прошли бригадные учения с участием резервистов.
Как уточнили в Генштабе ВСУ, к танковым учениям на этот раз привлекли тысячу резервистов, срок сборов увеличили с 15 до 30 суток.
Планируется, что в 2017 году в маневрах примут участие 80 тысяч резервистов.
Предыдущие сборы резервистов прошли с сентябре 2016 года. К сборам привлекли девять бригад всех оперативных командований в пяти областях и задействовали более 8000 резервистов, 10% из которых - офицеры, сообщает "Новое время".
Фото: nv.ua
Теги: Донбасс, учения, резиденция, Генштаб
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