Погода в Украине 14 февраля: потеплеет, местами мокрый снег

14.02.2017 08:07

Температура воздуха днем в стране -1...+1 градусов; ночные показатели будут -6...-8 . Ветер западного направления 7-12 м/с.

В центральных областях ожидается снег. Температура воздуха в среднем по региону днем -1...+1, ночью -7...-9.

На севере Украины преимущественно снег. Температура воздуха в среднем по региону днем -1...+1, ночью -7...-9.

В городах восточной Украины преимущественно снег. Температура днем -2...-4, ночью -10...-12.

В южных областях синоптики обещают снег. Температура днем от 0 до -2, ночью -6...-8.

В западной части преимущественно мокрый снег. Температура воздуха в регионе ожидается -1...+1, ночью -9...-11.