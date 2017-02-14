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Погода в Украине 14 февраля: потеплеет, местами мокрый снег
14.02.2017 08:07
Температура воздуха днем в стране -1...+1 градусов; ночные показатели будут -6...-8 . Ветер западного направления 7-12 м/с.
В центральных областях ожидается снег. Температура воздуха в среднем по региону днем -1...+1, ночью -7...-9.
На севере Украины преимущественно снег. Температура воздуха в среднем по региону днем -1...+1, ночью -7...-9.
В городах восточной Украины преимущественно снег. Температура днем -2...-4, ночью -10...-12.
В южных областях синоптики обещают снег. Температура днем от 0 до -2, ночью -6...-8.
В западной части преимущественно мокрый снег. Температура воздуха в регионе ожидается -1...+1, ночью -9...-11.
Фото: telegraf.com.ua/
Теги: Украина, Донбасс, погода, зима
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