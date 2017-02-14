- Сколько платят за коммуналку украинцы и жители соседних стран12:47
- Освобождение из плена украинских военных - Киев готов к любым компромиссам 10:43
- Курс НБУ на 14 февраля: доллар и евро стали дешевле09:26
- Донецк и Луганск уже не будут промышленными центрами - судьба региона будет зависеть от Киева08:32
- Погода в Украине 14 февраля: потеплеет, местами мокрый снег08:07
- Украине нужно около 3-х лет, чтобы избавиться от зависимости от антрацитового угля, добываемого в "ЛДНР"07:25
- Кошек собираются признать частью экосистемы Киева22:32
- На Светлодарской дуге зафиксированы действия групп снайперов противника, - ИС22:00
- «Не только Путин»: Саакашвили назвал человека, виновного в войне в Украине21:49
- Сотрясение мозга и перелом затылочной кости: пьяная няня уронила младенца21:15
Сколько платят за коммуналку украинцы и жители соседних стран
В Украине в этом году коммунальные услуги оказались рекордно высокими. За прошедший год подорожало все: отопление, горячая и холодная вода, электроэнергия и газ. Платежки за декабрь для многих украинцев оказались неожиданно "неподъемными". В столице стоимость отопления двухкомнатной квартиры в среднем обходится в две тысячи гривен. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, сколько за коммунальные услуги платят соседи Украины.
Отопление
В отопительный сезон 70% в платежках за коммуналку занимает отопление. В среднем, по словам экспертов, на отопление двухкомнатной квартиры приходится тратить 1,3 Гкал тепла, по тарифам "Киевэнерго" – 1841,9 гривни. В России за такой же объем тепла придется заплатить около 1000 гривен, в Польше – более двух тысяч, а в Минске – всего 245 гривен.
В Польше стоимость отопления в первую очередь зависит от тарифной группы. В среднем 1,3 Гкал может обходиться жителям Варшавы в 2360 гривен. При этом стоит отметить, что энергопотребление в Польше в три раза меньше, чем в Украине. Отопление одного квадратного метра обходится полякам приблизительно в 2,5 злотых (16,8 гривни). В то же время по тарифу "Киевэнерго" отопление одного квадратного метра стоит 32,9 гривни, то есть в два раза дороже.
В столице России 1 Гкал тепла стоит от 1006 до 2101 рубля. Так, на отопление двухкомнатной квартиры в среднем придется потратить от 631 до 1272 гривен. При этом средняя зарплата в Москве – более 25 тысяч гривен (в Киеве – 9 тысяч гривен). Правда, стоит отметить, что для отопления используется российский газ, который для внутреннего потребителя значительно дешевле.
Горячая и холодная вода
Один кубометр горячей воды в Киеве стоит 83,1 гривни. Если семья использует пять кубов в месяц, только за горячее водоснабжение придется заплатить 415,5 гривни. В то же время холодная вода в столице Украины обходится в 13,77 гривни за кубометр. В России 1 куб. м холодной воды стоит 57,46 рубля (27 гривен), а за кубометр горячей приходится платить 163,24 рубля (76 гривен). Так, семья, которая тратит за месяц пять кубов, заплатит 380 гривен.
В Беларуси кубометр холодной воды обходится в 68 копеек (меньше десяти гривен). А вот что касается горячей воды, то тут белорусы платят отдельно за воду, а отдельно за тепловую энергию, которую используют для подогрева.
В Польше кубометр холодной воды стоит 11 злотых, а кубометр горячей – 30 злотых. Соответственно, пять кубов воды обойдется в тысячу гривен (или 150 польских злотых).
Отметим, тариф на водоснабжение в Украине рассчитывает каждое предприятие отдельно. Составляющие тарифа одни для всех: амортизация, зарплаты, электроэнергия, ремонт, налоги и т.д. При этом доля этих составляющих у каждого предприятия разная: это зависит и от оборудования, и от состояния сетей, и от уровня заработных плат. Городской совет утверждает программу развития предприятия и рассматривает планируемый тариф, окончательное решение принимает Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Главное требование комиссии – тариф должен покрывать все затраты предприятия и включать в себя амортизацию.
В 2017-м, как говорится в презентации НКРЭКУ, холодная вода для украинцев подорожает в среднем на 9%. "Киевводоканал" планирует поднять свой тариф на 16,4%, самое большое подорожание предполагается в "Житомирводоканале" – на 18,2%. В то же время в Южном вода подорожает всего на 6,2%.
Следует отметить, что стоимость горячей воды для украинцев в разных регионах разная. Так, в Кузнецовске Ровенской области кубометр стоит 14,88 грн, а клиенты одной из ТКЭ в Днепропетровске вынуждены будут платить 85,83 грн за такой же объем горячей воды.
Электроэнергия
Еще в 2015-м НКРЭКУ постановлением №220 утвердила поэтапное повышение стоимости электроэнергии. Последний этап приходится на март 2017-го. Сейчас украинцы за каждый 1 кВт*час при потреблении менее 100 кВт платят 71,4 копейки, а с первого марта будут платить 90 копеек. При потреблении более 100 кВт*час каждый кВт*час до марта еще будет стоит 129 копеек, а после марта – 168 копеек.
К примеру, если семья использует 200 кВт*час в месяц, до первого марта придется платить за свет 200,4 гривни, а после марта 2017-го – 258 гривен.
В Польше 1 кВт*час обходится в 0,65 злотых, а за 200 кубометров полякам приходится платить 130 злотых, или 870 гривен. В Беларуси за такое же количество света придется заплатить всего 335 гривен, а в России – примерно 500 гривен.
Как отмечают в Нацкомиссии, поэтапное повышение тарифов для украинцев проводят для устранения перекрестного субсидирования и выравнивания цен на эти ресурсы до уровня рыночных.
Фото: www.segodnya.ua/
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Беларусь, плата, коммунальные услуги, страна, Евросоюз
- Россия после Украины возьмется за Беларусь. И там - и за весь мир
- Украинская клубника попала в России под "санкции"
- Россия перебросит две мотострелковые бригады к границе с Украиной и Беларусью
- Пока спортсмены бились, мэры побратались
- Рабинович: За сбитый "Боинг", аннексию Крыма, войну на Донбассе России придется заплатить десятки миллиардов долларов
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- СБУ задержала боевика "ДНР", приехавшего за украинской пенсией (ВИДЕО)12:59
- Очередной победный бред Захарченко: главарь "ДНР" обещает захват Днепра и Харькова (ВИДЕО)12:26
- Сегодня Европарламент собирается на экстренное заседание по Донбассу12:12
- Бойовики обстріляли свої передові позиції на Донбасі і звинуватили у цьому українських військових11:55
- В Донецке бурно обсуждают мощный взрыв на ДКЗХИ и якобы обстрелы ВСУ11:44
- Боевики назвали подразделение ВСУ, которое защищало Авдеевку, Бессмертным полком (ВИДЕО)11:05
- ВСУ показали, как защищают Широкино (ВИДЕО)10:56
- Освобождение из плена украинских военных - Киев готов к любым компромиссам 10:43
- "Власти Донецка" подтвердили взрыв на базе боевиков 10:37
- ДНРовцы открыли огонь, кода патруль ОБСЕ обнаружил запрещенное вооружение на их территории10:27
- СБУ задержала боевика "ДНР", приехавшего за украинской пенсией (ВИДЕО)12:59
- Сколько платят за коммуналку украинцы и жители соседних стран12:47
- Очередной победный бред Захарченко: главарь "ДНР" обещает захват Днепра и Харькова (ВИДЕО)12:26
- Сегодня Европарламент собирается на экстренное заседание по Донбассу12:12
- "Отчаянная домохозяйка" заявила о завершении актерской карьеры12:00
- Бойовики обстріляли свої передові позиції на Донбасі і звинуватили у цьому українських військових11:55
- В Донецке бурно обсуждают мощный взрыв на ДКЗХИ и якобы обстрелы ВСУ11:44
- Япония протестует против присвоения ряду Курильских островов российских названий11:38
- Летающий автомобиль впервые поступил в продажу (ВИДЕО)11:20
- Боевики назвали подразделение ВСУ, которое защищало Авдеевку, Бессмертным полком (ВИДЕО)11:05
- Как избавиться от неприятного запаха подмышек: научный метод16:37
- Как правильно считать калории: 5 распространенных ошибок09:15
- 7 секретов быстрого решения проблем07:48
- Фініки для мозкової активності07:03
- Какие подарки на День влюбленных не обрадуют21:38
- Врачи бьют тревогу: Это геноцид украинцев. Лечить людей дальше становится невозможным21:14
- В США плата за отопление ниже, чем в Украине13:46
- Продукты из Китая, которые могут убить13:07
- Ученые выяснили, почему раньше помидоры были вкуснее22:15
- Ученые выяснили, когда снятся вещие сны21:53
- Украина получила страшное предупреждение из России
- Названа причина, по которой мать выкинула 3-летнего сына с окна 7-го этажа в Киеве
- Ходаковский своим фото подтвердил, что силы АТО закрепились на новых позициях под Донецком
- «Не только Путин»: Саакашвили назвал человека, виновного в войне в Украине
- Кто может пересекать блокпосты Донбасса вне очереди
- Бунт в центре Киева: к чему готовиться киевлянам
- Несчастные они по своей сути, хотя многие и ватные - Роман Бочкала
- Комбат "Грузинского легиона" ответил на угрозу Захарченко отомстить за Гиви
- В России призвали немедленно начать отстреливать вернувшихся "отпускников" с Донбасса
- Продукты из Китая, которые могут убить