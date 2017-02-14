Сколько платят за коммуналку украинцы и жители соседних стран

14.02.2017 12:47

В Украине в этом году коммунальные услуги оказались рекордно высокими. За прошедший год подорожало все: отопление, горячая и холодная вода, электроэнергия и газ. Платежки за декабрь для многих украинцев оказались неожиданно "неподъемными". В столице стоимость отопления двухкомнатной квартиры в среднем обходится в две тысячи гривен. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, сколько за коммунальные услуги платят соседи Украины.

Отопление

В отопительный сезон 70% в платежках за коммуналку занимает отопление. В среднем, по словам экспертов, на отопление двухкомнатной квартиры приходится тратить 1,3 Гкал тепла, по тарифам "Киевэнерго" – 1841,9 гривни. В России за такой же объем тепла придется заплатить около 1000 гривен, в Польше – более двух тысяч, а в Минске – всего 245 гривен.

В Польше стоимость отопления в первую очередь зависит от тарифной группы. В среднем 1,3 Гкал может обходиться жителям Варшавы в 2360 гривен. При этом стоит отметить, что энергопотребление в Польше в три раза меньше, чем в Украине. Отопление одного квадратного метра обходится полякам приблизительно в 2,5 злотых (16,8 гривни). В то же время по тарифу "Киевэнерго" отопление одного квадратного метра стоит 32,9 гривни, то есть в два раза дороже.

В столице России 1 Гкал тепла стоит от 1006 до 2101 рубля. Так, на отопление двухкомнатной квартиры в среднем придется потратить от 631 до 1272 гривен. При этом средняя зарплата в Москве – более 25 тысяч гривен (в Киеве – 9 тысяч гривен). Правда, стоит отметить, что для отопления используется российский газ, который для внутреннего потребителя значительно дешевле.

Горячая и холодная вода

Один кубометр горячей воды в Киеве стоит 83,1 гривни. Если семья использует пять кубов в месяц, только за горячее водоснабжение придется заплатить 415,5 гривни. В то же время холодная вода в столице Украины обходится в 13,77 гривни за кубометр. В России 1 куб. м холодной воды стоит 57,46 рубля (27 гривен), а за кубометр горячей приходится платить 163,24 рубля (76 гривен). Так, семья, которая тратит за месяц пять кубов, заплатит 380 гривен.

В Беларуси кубометр холодной воды обходится в 68 копеек (меньше десяти гривен). А вот что касается горячей воды, то тут белорусы платят отдельно за воду, а отдельно за тепловую энергию, которую используют для подогрева.

В Польше кубометр холодной воды стоит 11 злотых, а кубометр горячей – 30 злотых. Соответственно, пять кубов воды обойдется в тысячу гривен (или 150 польских злотых).

Отметим, тариф на водоснабжение в Украине рассчитывает каждое предприятие отдельно. Составляющие тарифа одни для всех: амортизация, зарплаты, электроэнергия, ремонт, налоги и т.д. При этом доля этих составляющих у каждого предприятия разная: это зависит и от оборудования, и от состояния сетей, и от уровня заработных плат. Городской совет утверждает программу развития предприятия и рассматривает планируемый тариф, окончательное решение принимает Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Главное требование комиссии – тариф должен покрывать все затраты предприятия и включать в себя амортизацию.

В 2017-м, как говорится в презентации НКРЭКУ, холодная вода для украинцев подорожает в среднем на 9%. "Киевводоканал" планирует поднять свой тариф на 16,4%, самое большое подорожание предполагается в "Житомирводоканале" – на 18,2%. В то же время в Южном вода подорожает всего на 6,2%.

Следует отметить, что стоимость горячей воды для украинцев в разных регионах разная. Так, в Кузнецовске Ровенской области кубометр стоит 14,88 грн, а клиенты одной из ТКЭ в Днепропетровске вынуждены будут платить 85,83 грн за такой же объем горячей воды.

Электроэнергия

Еще в 2015-м НКРЭКУ постановлением №220 утвердила поэтапное повышение стоимости электроэнергии. Последний этап приходится на март 2017-го. Сейчас украинцы за каждый 1 кВт*час при потреблении менее 100 кВт платят 71,4 копейки, а с первого марта будут платить 90 копеек. При потреблении более 100 кВт*час каждый кВт*час до марта еще будет стоит 129 копеек, а после марта – 168 копеек.

К примеру, если семья использует 200 кВт*час в месяц, до первого марта придется платить за свет 200,4 гривни, а после марта 2017-го – 258 гривен.

В Польше 1 кВт*час обходится в 0,65 злотых, а за 200 кубометров полякам приходится платить 130 злотых, или 870 гривен. В Беларуси за такое же количество света придется заплатить всего 335 гривен, а в России – примерно 500 гривен.

Как отмечают в Нацкомиссии, поэтапное повышение тарифов для украинцев проводят для устранения перекрестного субсидирования и выравнивания цен на эти ресурсы до уровня рыночных.