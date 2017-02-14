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Украинцам станет не выгодно работать после выхода на пенсию

14.02.2017 20:39
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Украинцам станет не выгодно работать после выхода на пенсию

В Украине после проведения пенсионной реформы люди пенсионного возраста не смогут одновременно получать пенсию и работать. Об этом в интервью realist.online заявил министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, у украинцев будет выбор: либо работать, либо получать пенсию, но совмещать нельзя будет.

"Во всем мире действует правило: либо пенсия, либо зарплата. После проведения пенсионной реформы, когда пенсия станет достаточной, нужно установить правило — либо ты работаешь, получаешь зарплату и выходишь на пенсию чуть позже, но пенсия у тебя будет больше, либо ты уходишь сразу и получаешь пенсию, но не работаешь", – сказал Рева.

Он отметил, что если работодатели будут оформлять пенсионеров неофициально, то они могут поплатиться за это штрафом в 320 тысяч гривен.

"320 тысяч гривен штраф. Пожалуйста. Можно не оформлять", – добавил министр.

 


Фото: павлоград.dp.ua

Теги: Украина, Донбасс, работа, пенсия, запрет
 
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