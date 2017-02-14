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В центре Киева прогремел взрыв, есть пострадавшие
14.02.2017 17:14
В центре Киева на тротуаре прогремел мощный подземный взрыв, в результате чего пострадали двое человек, передает korrespondent.net.
Инцидент произошел на Короленковская, 24. Когда двое мужчин шли по тротуару, под землей произошел взрыв. У них загорелась одежда, а один из пешеходов получил ожоги лица.
Тем не менее, им удалось самостоятельно погасить на себе огонь и отправиться в аптеку.
Сейчас на месте работает аварийная газовая служба, Киевэнерго и правоохранители, которые пока не комментируют обстоятельства инцидента.
Фото: korrespondent.net
Теги: Донбасс, Киев, люди, взрыв
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