В центре Киева прогремел взрыв, есть пострадавшие

14.02.2017 17:14

В центре Киева на тротуаре прогремел мощный подземный взрыв, в результате чего пострадали двое человек, передает korrespondent.net

Инцидент произошел на Короленковская, 24. Когда двое мужчин шли по тротуару, под землей произошел взрыв. У них загорелась одежда, а один из пешеходов получил ожоги лица.

Тем не менее, им удалось самостоятельно погасить на себе огонь и отправиться в аптеку.

Сейчас на месте работает аварийная газовая служба, Киевэнерго и правоохранители, которые пока не комментируют обстоятельства инцидента.