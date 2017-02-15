Блокада Донбасса: активисты не пропустили через линию разграничения 34 тыс. вагонов

15.02.2017 10:20

По состоянию на 14 февраля участники торговой блокады неподконтрольного Донбасса заблокировали три основные железнодорожные ветки. Об этом говорится в отчете Штаба блокады.

В частности, железнодорожное сообщение заблокировано на следующих участках:

1) станция Светланово – район н.п. Горное и Золотое, Луганская область:

блокада длится уже 20 дней;

гарнизоном редута «Богдан» заблокировано перемещение около 14400 вагонов (около 250 поездов);

пути заблокированы поездом и повреждением рельсов «неизвестными патриотами».

2) район города Бахмут (до переименования Артемовск) Донецкой области:

блокада длится 12 дней;

гарнизоном «Запорожье» заблокировано перемещение около 7200 вагонов (около 120 поездов);

пути заблокированы тепловозом.

3) район станции Кривой Торец (пгт Щербиновка, г. Торецк) Донецкой области:

блокада длится 4 дня;

гарнизоном редута «16 добровольческого батальона» заблокировано перемещение около 12500 вагонов (около 210 поездов).

В отчете указано, что обеспечение блокады осуществляется силами волонтеров из разных регионов Украины.

Штабом блокады ведется работа по организации региональных штабов по областным центрам Украины «для проведения разъяснительной работы; сбора помощи и перемещению добровольцев на места блокады; для выявления и пресечения каналов финансирования терроризма в данных областях. В настоящее время региональные штабы открыты во Львове, Харькове, Луцке».

Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. 14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов. К непосредственным действиям ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» перешли 25 января, перекрыв железную дорогу «Луганск – Лисичанск – Попасная». 26 января протестующие заблокировали железнодорожную станцию Светланово в Попаснянском районе Луганщины. 2 февраля заблокирована ЖД-ветка в Донецкой области под Бахмутом. 10 февраля перекрыта жд-линия «Ясиноватая – Константиновка» на участке около станции Фенольная (пгт Новгородское, г. Торецк, Донецкая обл.), а также на переезде станции Кривой Торец (пгт Щербиновка, г. Торецк)

Штаб блокады заявил, что в случае силового разгона протестующих, они перейдут к партизанским методам борьбы и уничтожат железнодорожные магистрали. Но 6 февраля правоохранители разблокировали автомобильную трассу под Бахмутом Донецкой области, железнодорожные пути остались под контролем протестующих.

26 января прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги ветеранами АТО. В феврале в Донецкой области открыто 4 уголовных производства.

Блокирование транспортировки угля из неподконтрольных территорий привело к недопоставке топлива на электростанции Украины. Под угрозой остановки оказались Славянская ТЭС, Краматорская ТЭС и пр. По состоянию на 11 февраля на Славянской и Краматорской ТЭС угля осталось на 10 дней, на Трипольской ТЭС (обеспечивает Киев) – на 14, а на Змиевской ТЭС (обеспечивает Харьков и область) – на 20 дней, а на Приднепровской (Днепропетровская обл.) – на 25 дней.

Эксперты отмечают, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса.

По состоянию на 30 января нанесенные блокадой убытки составили 35 млн грн. По состоянию на 10 февраля убытки «Укрзализныци» насчитывали 40 млн грн.

Источник dnews.dn.ua