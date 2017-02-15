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Блокада остановила один из крупнейших заводов Донбасса
15.02.2017 11:40
Алчевский металлургический комбинат, который находится на неподконтрольной Киеву территории Луганщины, но пребывает под юрисдикцией Украины, прекратил выплавку чугуна из-за нехватки железорудного сырья. Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили на предприятии, передает Корреспондент.
"Прекратили работу из-за блокирования железной дороги и нехватки железорудного сырья, поставляемого с горно-обогатительных комбинатов группы Метинвест", - сообщил собеседник агентства.
При этом, как отметили на предприятии, 12 февраля было выплавлено около 4,5 тысяч тонн чугуна в сутки.
"13-го февраля - "ноль" по чугуну", - сказал представитель предприятия, затруднившись ответить, когда возобновится работа.
Источник from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, металлургия, железная дорога, блокада
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