Десять вооруженных лиц проводят обыски в Волынском облсовете

15.02.2017 16:25

В Волынском областном совете 15 февраля более десяти вооруженных лиц проводят обыски, сообщают "Волынские новости". По сообщению издания, среди вооруженных лиц работники Генпрокуратуры и полиции.

Агентство отмечает, что вооруженные правоохранители заняли в здании облсовета третий и восьмой этажи, не комментируя своих действий.

Известно, что возбуждено уголовное дело против должностных лиц Государственной службы геологии и недр Украины. Также добавляется, что обыски проводятся на основании постановления Печерского районного суда города Киева.

"В облсовет люди с автоматами пришли взять оригиналы сессионных решений, касающихся КП "Волыньприродресурс". Хотя, как известно, эти решения не имеют конфиденциального характера и находятся в открытом доступе на сайте облсовета", - отмечается в сообщении.

Сообщается также, что в 12:35 вооруженные лица вошли в кабинет бывшего временного руководителя КП "Волыньприродресурс" Вениамина Туза. По данным сообщения, следователь не впустил в кабинет адвоката Игоря Полищука, который хотел передать ходатайство. Адвокату Туза также не позволили ознакомиться с постановлением, на основании которого проходят обыски.

Глава Волынского облсовета заявил, что обыски выгодны тем, кто покрывает нелегальную добычу янтаря и не только на Волыни.

Агентство со ссылкой на свои источники также сообщило, что обыски в областном совете происходят по инициативе губернатора Волынской области Владимира Гунчика.

Источник 112.ua