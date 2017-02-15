- Рассрочку «за коммуналку» придется отменить — таково требование МВФ16:48
- Десять вооруженных лиц проводят обыски в Волынском облсовете16:25
- Гройсман опроверг информацию о 40-процентном подорожании газа15:45
- Россия готовит новое обострение в Донбассе: СМИ узнали о планируемой пакости13:45
- Украина показала на выставке в Индии новый беспилотник13:25
- Смертельное ДТП на трассе Днепр – Николаев: столкнулись три авто12:00
- Блокада остановила один из крупнейших заводов Донбасса11:40
- Украине следует признать провал евроинтеграции11:00
- Блокада Донбасса: активисты не пропустили через линию разграничения 34 тыс. вагонов10:20
- Ставшего гражданином Украины экс-депутата Думы исключат из КПРФ за предательство08:34
Десять вооруженных лиц проводят обыски в Волынском облсовете
В Волынском областном совете 15 февраля более десяти вооруженных лиц проводят обыски, сообщают "Волынские новости". По сообщению издания, среди вооруженных лиц работники Генпрокуратуры и полиции.
Агентство отмечает, что вооруженные правоохранители заняли в здании облсовета третий и восьмой этажи, не комментируя своих действий.
Известно, что возбуждено уголовное дело против должностных лиц Государственной службы геологии и недр Украины. Также добавляется, что обыски проводятся на основании постановления Печерского районного суда города Киева.
"В облсовет люди с автоматами пришли взять оригиналы сессионных решений, касающихся КП "Волыньприродресурс". Хотя, как известно, эти решения не имеют конфиденциального характера и находятся в открытом доступе на сайте облсовета", - отмечается в сообщении.
Сообщается также, что в 12:35 вооруженные лица вошли в кабинет бывшего временного руководителя КП "Волыньприродресурс" Вениамина Туза. По данным сообщения, следователь не впустил в кабинет адвоката Игоря Полищука, который хотел передать ходатайство. Адвокату Туза также не позволили ознакомиться с постановлением, на основании которого проходят обыски.
Глава Волынского облсовета заявил, что обыски выгодны тем, кто покрывает нелегальную добычу янтаря и не только на Волыни.
Агентство со ссылкой на свои источники также сообщило, что обыски в областном совете происходят по инициативе губернатора Волынской области Владимира Гунчика.
Источник 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, Киев, суд, Волынская область, прокуратура, обыск
- Суд купит дочери Джарты квартиру за миллион?
- Суд запретил чернобыльцам протестовать в Киеве
- Инвалидов учили подавать исковые заявления в Европейский суд
- ArcelorMittal Кривой Рог обещают оставить в покое
- Российский суд признал песню украинской рок-группы экстремистской
- Названы условия, при которых можно будет заочно осудить Януковича
- Подходы к светофорам в Мариуполе вымостят специальной тактильной плиткой для слабовидящих17:20
- Мариупольский Горводоканал хочет поднять тарифы на свои услуги16:05
- Разминировать дорогу на Мариуполь боевики не планируют 15:30
- Сотрудник исправительного центра в Мариуполе шил рукавицы на краденом оборудовании 14:25
- В Донецке закрыли тренировочную базу "Шахтера"14:15
- Россия готовит новое обострение в Донбассе: СМИ узнали о планируемой пакости13:45
- Блокада остановила один из крупнейших заводов Донбасса11:40
- Боевики 52 раза за сутки обстреляли позиции сил АТО10:40
- В Мариуполе полицейские ликвидировали лабораторию по производству амфетамина09:30
- В Мариуполе разбросали "валентинки" со свастикой07:30
- Подходы к светофорам в Мариуполе вымостят специальной тактильной плиткой для слабовидящих17:20
- Ультрас "Металлиста" выступили против переезда "Шахтера" в Харьков17:00
- Рассрочку «за коммуналку» придется отменить — таково требование МВФ16:48
- Десять вооруженных лиц проводят обыски в Волынском облсовете16:25
- Мариупольский Горводоканал хочет поднять тарифы на свои услуги16:05
- Трамп нашел виновного в захвате Крыма15:55
- Гройсман опроверг информацию о 40-процентном подорожании газа15:45
- Разминировать дорогу на Мариуполь боевики не планируют 15:30
- Тренировочная база «Шахтёра» находится под охраной Клуба, на ее территории работают исключительно сотрудники ФК Шахтер — комментарий ФК15:07
- В столовой МИД России переименовали котлеты по-киевски15:00
- Проблема Донбасса: «договорняки» с Трампом о санкциях и возможности для Украины17:42
- Украине следует признать провал евроинтеграции11:00
- Трамп ожидает от России возврата Крыма08:53
- 1000 доларів кожному за просто так...07:53
- Как избавиться от неприятного запаха подмышек: научный метод16:37
- Как правильно считать калории: 5 распространенных ошибок09:15
- 7 секретов быстрого решения проблем07:48
- Фініки для мозкової активності07:03
- Какие подарки на День влюбленных не обрадуют21:38
- Врачи бьют тревогу: Это геноцид украинцев. Лечить людей дальше становится невозможным21:14
- Украина получила страшное предупреждение из России
- У людей на оккупированном Донбассе жизнь может усложниться в разы - в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект
- «Не только Путин»: Саакашвили назвал человека, виновного в войне в Украине
- Названа причина, по которой мать выкинула 3-летнего сына с окна 7-го этажа в Киеве
- Ходаковский поблагодарил украинскую сторону за эвакуацию трупов боевиков под Авдеевкой
- Бунт в центре Киева: к чему готовиться киевлянам
- Ходаковский своим фото подтвердил, что силы АТО закрепились на новых позициях под Донецком
- Блокада Донбасса: нардеп Парасюк сделал шокирующее заявление
- В России призвали немедленно начать отстреливать вернувшихся "отпускников" с Донбасса
- Продукты из Китая, которые могут убить