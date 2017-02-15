Гройсман опроверг информацию о 40-процентном подорожании газа

15.02.2017 15:45

Кабмин не допустит повышения цен на газ для населения. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает DonPress.com.

Глава правительства отметил: «Я не допущу никакого повышения тарифов на газ для нужд населения. А те, кто заявляют о возможном росте цен на 40%, должны либо ответственно работать, или писать заявление на увольнение».

Ранее главный коммерческий директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что сли не будут продлены возложенные на НАК специальные обязательства по продаже газа для населения на льготных условиях, цены на природный газ для населения с 1 апреля 2017 года могут возрасти на 40%.