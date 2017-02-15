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Гройсман рассказал, из-за кого украинцы получают шокирующие платежки
Структуру коммунальных тарифов в Украине формируют местные органы власти и подают свои решения в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, для проверки и утверждения. Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, обращая внимание общественности на то, что именно местные власти, а не правительство, несут ответственность за уровень и конечную стоимость коммунальных услуг в регионах.
«Тарифы на тепло, на горячую воду правительство Украины не устанавливает. Соответствующее представление формируют местные органы власти и утверждает независимый регулятор, который не имеет отношения к системе правительства, - сказал Гройсман. - Но представление формирует не независимая комиссия, а каждый городской совет каждого города в Украине, где производится тепло. Они (городские советы) делают свои расчеты, несут их комиссии и просят проверить. На структуру формирования расходов на тепло, воду, горячую воду в Украине влияют местные органы власти по утверждению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", - подчеркнул глава правительства.
Гройсман напомнил, что Кабмин со своей стороны установил единую предельную рыночную цену на газ, что положило конец спекуляциям, коррупции и откатам при продаже топлива. "Раньше на этом зарабатывали деньги, а "Нафтогаз" (государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины») был убыточной компанией», - сказал Гройсман, напомнив, что по итогам 2016 года «Нафтогаз» получил прибыль.
Источник from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, газ, коммунальные услуги, тарифы, Гройсман, платежи
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