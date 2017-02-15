Как украинцы будут бороться с подорожанием водки

15.02.2017 19:00

В связи с повышением акцизов на алкогольные напитки, которое в очередной раз запланировано с 1 марта текущего года, бутылка водки может подорожать и до 90 грн. При таких условиях, возрастет статистика отравлений суррогатом, возрастет спрос на самогоноварение, а государственный бюджет при этом не получит ожидаемых поступлений. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по экономическим вопросам Александр Охрименко.

"Есть такая альтернатива - самогоноварение. Метод очень прост. И в случае подорожания водки из-за поднятия акцизов - соответственно тем больше будет самогона. Суррогатам тоже будет место. Спрос на сахар точно возрастет и вернемся к времени Советского Союза, когда это было массово. Хотя мы уже к тому идем.

Относительно наполнения бюджета - немного будут платить добросовестные игроки (по новым ставкам акцизов, - ред.), но это не даст поступлений тех, которых ожидают, миллионов это не принесет. По статистике немного увеличивается поступление в бюджет, но не забываем, что одновременно и увеличивается количество самогона и суррогата.

Статистика по алкогольным отравлениям также растет, и это однозначно, было и будет следствием подорожания водки", - сказал он.

По словам эксперта, значительно меньшая часть населения сможет позволить себе покупать водку по цене в 90 грн, ведь сегодня покупательная способность украинцев падает.

Источник from-ua.com