Рассрочку «за коммуналку» придется отменить — таково требование МВФ

15.02.2017 16:48

В дополнение к требованию ввести новый пенсионный налог для украинцев МВФ потребовал отменить оплату "коммуналки" в рассрочку.

Так, Международный валютный фонд выступает за отмену возможности гражданам, которые не получают жилищные субсидии, платить за жилищно-коммунальные услуги в рассрочку. Об этом говорится в проекте меморандума Украины и МВФ, который есть в распоряжении Экономической правды.

В частности, МВФ требует до 1 апреля 2017 года отменить норму, по которой домохозяйства, которые не получают субсидий, могли осуществлять оплату за отопление в течение 12 месяцев (то есть в рассрочку. – Ред.). При этом этот пункт до сих пор остается не согласованным.

Согласно меморандуму, МВФ также потребовал снизить нормы потребления с 5,5 до 4,5 кубометра на 1 кв. метр для индивидуального отопления и с 65 до 51 кВт/ч за 1 кв. метр электроэнергии, используемой для индивидуального отопления.

Этот пункт Украина частично выполнила. В частности, пересмотрены социальные нормативы использования газа для индивидуального отопления: с 5,5 кубометра до 5,0 кубометра на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

Также пересмотрены нормативы потребления электроэнергии для индивидуального отопления: с 65 кВт·ч до 51 кВт·ч на 1 кв. метр отапливаемой площади.

Ранее в МВФ похвастались, как идут переговоры с Украиной. По словам главы Фонда, осталось "уточнить лишь несколько моментов".

Напомним, Кабмин разрешил украинцам платить за коммуналку в рассрочку 19 октября. Согласно этой норме, потребитель может получить рассрочку и в месяц обращения должен оплатить 50% счета, а другую часть необходимо оплатить равномерно в течение апреля-сентября следующего года, до начала следующего отопительного сезона.

Источник from-ua