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Смертельное ДТП на трассе Днепр – Николаев: столкнулись три авто

15.02.2017 12:00
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Смертельное ДТП на трассе Днепр – Николаев: столкнулись три авто

На трассе Днепр – Николаев столкнулись три авто. В Николаевской области в ДТП погиб водитель легковушки.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС области, авария произошла вчера вечером, около 21:25. На трассе Н-11 Днепр – Николаев столкнулись три авто: грузовой Volvo, легковушка Ford Granada и автобус Mercedes.

"По прибытию было установлено, что в результате столкновения водитель легкового автомобиля Ford Granada погиб на месте. Также в результате происшествия пострадал пассажир того же автомобиля, который был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи", – отмечают спасатели.

Источник segodnya.ua



Теги: Украина, Донбасс, авария, Николаевская область, ДТП, больница
 
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