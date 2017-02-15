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Ставшего гражданином Украины экс-депутата Думы исключат из КПРФ за предательство
Член КПРФ Вороненков в интервью украинским СМИ сообщил о получении украинского паспорта, сравнил ситуацию в РФ с нацистской Германией и осудил аннексию Крыма, за что будет исключен из партии.
Бывший депутат Госдумы от Коммунистической партии РФ (КПРФ) Денис Вороненков будет исключен из ее состава за "предательство" России, заявил агентству РБК во вторник, 14 февраля, член президиума центрального комитета партии Юрий Афонин. Российских коммунистов возмутило интервью, которое политик дал запрещенному в РФ украинскому порталу "Цензор.нет". По словам самого Вороненкова, его полномочия депутата Госдумы закончились 4 декабря 2016 года, а 6 декабря он получил гражданство Украины. В ответ Афонин заявил, что если переезд Вороненкова и его жены, оперной певицы Марии Максаковой на Украину соответствует действительности, то это "серьезное предательство интересов страны, избирателей, никакой другой оценки быть не может".
Вороненкова также обвинили в предательстве компартии в связи с позицией Украины в отношении коммунизма. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что сведения о гражданстве Вороненкова будут проверяться.
В своем первом интервью украинским СМИ, опубликованном ранее в тот же день, 14 февраля, российский политик сравнил положение в РФ с нацистской Германией. "Ситуация в России сейчас как в нацистской Германии Гитлера. Все знали, что он уничтожает евреев, но продолжали с ним сотрудничать многие годы, делая вид, что ничего не происходит. Целое государство сошло с ума именно в псевдопатриотическом угаре. Многие вещи сейчас тождественны в России", - сказал он.
"Все выборы в РФ сфальсифицированы"
Аннексию украинского полуострова Крым в марте 2014 года он назвал проверкой для российского общества. "Что объединяет в России Ивана и Магомеда? Это возможность сп...ть (украсть. - Ред.) что-то на халяву. Тогда уходят все национальные, религиозные, языковые разногласия. Крым стал такой лакмусовой бумажкой - он объединил Россию вокруг идеи что-то спи…ть у своего соседа", - заявил бывший депутат Госдумы. На вопрос о том, голосовал ли он сам за аннексию, Вороненков уклончиво ответил, что однопартийцы проголосовали за него карточкой без его доверенности, поскольку партия изначально решила поддержать это решение. В целом же в сегодняшней России Госдума - "это ноль", заявил политик. По его словам, "в системе разделения государственной власти в РФ она не имеет какой-либо значимости", а все выборы сфальсифицированы.
Российский коммунист подтвердил, что на Украине дал показания по делу Виктора Януковича. "Вороненков стал одним из важных свидетелей в расследовании Генеральной прокуратуры Украины дела о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича", - отметило издание "Цензор.нет".
Вороненков избирался в Госдуму в 2012 году. Он соавтор 24 законопроектов, в частности, вносил резонансный закон о запрете иностранцам контролировать больше 20 процентов капитала СМИ.
Источник dw.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, депутат, коммунистическая партия
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