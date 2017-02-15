Тысячи украинцев могут отрезать от мобильной связи

15.02.2017 08:14

В ближайшем будущем абоненты украинских мобильных операторов могут остаться без связи, если не пройдут обязательную регистрацию и не подпишут контракт с поставщиком услуг.

Об этом сообщает UBR.

7 февраля народные депутаты в Верховной Раде пытались включить в повестку дня законопроект №3549-1 «Об электронных коммуникациях», однако у них не хватило голосов для принятия этого решения. Но, вероятнее всего, это попытаются сделать снова на ближайших заседаниях парламента.

Документ, в частности, предлагает внедрить норму об обязательной регистрации абонентов мобильных сетей, а также ввести госрегулирование розничных цен на телеком-услуги.

Как рассказали в компании lifecell, они выступают за скорейшее принятие законопроекта поскольку, по их мнению, сейчас розничный рынок мобильной связи сложно назвать конкурентным: цены диктуют операторы-лидеры. Компании устанавливают тарифы как пожелают, слабо ориентируясь на себестоимость услуги.

Имеющиеся у НКРСИ полномочия не позволяют ей исправить ситуацию, как это было в странах Европы, где регуляторы имеют на рынке больший вес. В качестве примера можно привести практику регулирования роуминга в Европейском Союзе, где, начиная с 2007 года, вводили ограничения на оптовые и розничные цены, а с середины 2017 года внедряют одинаковую тарификацию минуты разговора в роуминге и в домашней сети.

В Украине же, наоборот, стоимость звонков на другие сети может быть в несколько раз выше себестоимости этой услуги. К тому же, цена одинакового пакета услуг может очень сильно разниться в зависимости от местонахождения абонента и оператора, который является доминирующим в том или ином регионе.

В lifecell считают, что такие нюансы подлежат регулированию со стороны государства. Как отметил главный исполнительный директор компании Бурак Эрсой, регулятор должен поощрять честную и эффективную конкуренцию на рынке в интересах всех абонентов Украины. По его словам, регулирующий орган должен иметь возможность эффективно влиять на игроков рынка, причем более весомыми методами, чем существующие сейчас штрафы, размер которых достигает максимум нескольких десятков долларов.

Но предлагаемый законопроект понравился не всем мобильным операторам. По словам президента компании «Киевстар» Петра Чернышова, принятие документа пагубно скажется на бизнесе, поскольку содержит нормы о влиянии госрегулятора на розничную стоимость телеком-услуг, и о согласии на передачу абонентских данных, которое нужно подписывать оффлайн.

Источник from-ua