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Украина показала на выставке в Индии новый беспилотник
Государственное предприятие СпецТехно презентовало на международной аэрокосмической выставке АэроИндия-2017 в городе Бангалор новый украинский БПЛА Sparrow-LE.
Как сообщает пресс-служба Укроборонпрома, беспилотник предназначен для ведения воздушной разведки и уже готовится к опытной эксплуатации в ВСУ.
"Sparrow-LE предназначен для ведения воздушной разведки по защищенному цифровому каналу передачи данных на расстоянии до 25 км от центра управления. Он может находиться в воздухе до трех с половиной часов. Размах крыльев нового беспилотника – более трех метров, что значительно повышает его летные характеристики", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что управление дроном выполняется как в ручном, так и в автоматическом режимах, включая автоматический взлет и посадку.
В Укроборопроме отметили, что украинская разработка вызвала в Индии интерес, поскольку ее характеристики превосходят требования индийских партнеров.
Также украинский концерн презентовал на выставке прочую продукцию украинских авиационных предприятий, в частности – самолеты ГП Антонов.
Как сообщал Корреспондент.net, в Украине начались испытания беспилотника Лелека. Этот дрон является более бесшумным и неуловимым для радаров противника.
Источник korrespondent.net
Теги: Украина, Донбасс, Индия, дрон
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