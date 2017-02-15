Украине следует признать провал евроинтеграции

15.02.2017 11:00

«Я думаю, что Евросоюз поторопился с подписанием соглашения об ассоциации с Украиной. Что же касается тех, кто делал безответственные заявления о необходимости расширения НАТО, то мы подали ложные надежды, и настало время это признать», - эти слова французского политика Франсуа Фийона прозвучали раскатом с неба для прозападно-ориентированных украинцев, вот уже тринадцатый год с нетерпением мечтающие о приглашении Украины в ЕС и НАТО. Уточним: еще одним раскатом, поскольку в последние три месяца политический гром над Киевом гремит не переставая.

Весь мир уже не с нами

Игнорировать слова Фийона в традиционной украинской манере «ну й хай собі балака, а ми все одно до Європи ідемо!» не получается, поскольку на сегодня он является лидером предвыборной французской президентской гонки (рейтинг 27%). Таким образом, самый вероятный кандидат на пост главы Франции (выборы пройдут 23 апреля) является не только умеренным евроскептиком, выступающим против нового расширения ЕС, но и прямо критикует даже подписание с Украиной Ассоциации. А еще он против расширения НАТО – то есть приема в блок той же Украины. Видимо, не зря Фийона называют другом Путина.

Но что еще хуже для Киева, в затылок Фийону дышит Марин Ле Пен с предвыборным рейтингом 26%. А она настроена еще более «антиукраински»: ни о какой евроинтеграции Украины не желает даже слышать, зато поддержала российскую аннексию Крыма. Таким образом, результат французских президентских выборов для Украины будет либо «плохим», либо «очень плохим» - если только не случиться чуда в виде объединившихся левых (от социалистов до троцкистов). И в лучшем случае Франция, до сих пор отвечавшая на «евроустремления» Украины гробовым молчанием, очень прямо и доходчиво растолкует Киеву, почему ему больше не стоит стучаться в двери Евросоюза.

Кажется что еще совсем недавно президент Порошенко, потрясая в Брюсселе обломками волновахского автобуса и российскими паспортами, оптимистично заявлял что «весь мир с Украиной». И вдруг всё резко изменилось, и мир повернулся к Украине совсем другим местом. Сначала Голландия высказалась против украинской Ассоциации, затем Британия решила выйти из ЕС – подняв цунами евроскептицизма, оборвавшего все разговоры о перспективах вхождения Украины в Евросоюз. Затем в США президентские выборы выиграл Дональд Трамп, что полностью смешало все карты политической стратегии Киева. А теперь вот во Франции, в одном из «китов ЕС», президентом станет либо евроскептик Фийон, либо «пророссийская» Ле Пен.

И это не считая таких «мелочей», как венгерский премьер Виктор Орбан (сторонник автономии Закарпатья и противник антироссийских санкций), словацкий премьер Роберт Фицо (тоже противник санкций), новоизбранные «пророссийские» президенты Болгарии (Румен Радев) и Молдовы (Игорь Додон), плюс осложнения отношений Киева и Варшавы по теме ОУН-УПА.

В результате этого политического кульбита, самым «проукраинским» государством Запада теперь стала Германия – чья позиция по Украине еще полгода назад казалось до того осторожно-нейтральной, что Ангелу Меркель обвиняли в негласной поддержке Путина. Но позиция официального Берлина осталась прежней, вот только на фоне изменившейся политической погоды, когда на Западе верх начали брать «друзья России», оставшаяся при своем мнении фрау Меркель стала выглядеть настоящим другом Киева. Наверное, потому к ней и зачастили высокопоставленные украинские политики – ведь теперь больше не к кому!

Но и Ангела Меркель не вечная – тьфу, тьфу, в политическом плане. Её политика вызывает все большое недовольство немцев, и дело тут вовсе не в Украине, и даже не в России. Вообще, называть победу Трампа, референдум в Великобритании, популярность правых во Франции и другие значимые события в западной политике «русской весной», вызванной некими «спецоперациями ФСБ», это просто глупо, это уровень совковой пропаганды и зашоренный взгляд на мировые процессы. Вездесущий Путин, как агент Смит вселяющийся в тела западных политиков и руководителей спецслужб, существует только в головах работников Минстеця, живущих в своей странной матрице. В реальности же то, что сейчас происходит на Западе, лишь косвенно связано с Россией и вообще никак с Украиной.

Кризис Запада

Декабристы разбудили Герцена, а Дональд Трамп разбудил национал-консерваторов Америки и Европы – вот как можно охарактеризовать нынешний процесс в западной политике. Этот бунт «белых» консерваторов, поддержанных средним классом, против системы либерального глобализма с его псевдосоциализмом американских демократов и европейских левоцентристов назревал уже давно. В чем его причины?

Либеральный истеблишмент США и Евросоюза напоминает придворных короля Людовика XVI, погрязших в напыщенном самодовольстве и порочных сладострастиях, и развлекающих себя социальными философиями. Или, если хотите, аристократию Римской империи – с такими же недостатками. И те, и другие, как и теперешние, существовали за счет системы выкачивания денег из разоряющегося среднего класса. С последующей их тратой на содержание этой аристократии с их бесчисленными свитами визажистов, имиджмейкеров, политологов, референтов, лоббистов, председателей фундаций и директоров фондов.

Другая часть денег тратилась на раздачу люмпенам хлеба и зрелищ – в современном варианте на социальную поддержку «дна» западного общества, в котором образовались уже целые семейные династии профессиональных безработных во 2-3 поколении. То, что это «дно» стремительно разрастается за счет «цветных» мигрантов (в первую очередь в Европе), едущих в развитые страны не работать, а жить на пособие, можно назвать совпадением - тем не менее, это рождает ксенофобские настроения. Но причина это ксенофобии вовсе не в цвете коже или религии мигрантов, а в их асоциальном образе жизни. Ладно бы они просто тихо жили на своем пособии - но ведь их среда насквозь криминализирована, а теперь еще в ней развивается исламизм, теперь они устраивают бунты с погромами (с ярко выраженной ненавистью к местному среднему классу), теперь они позволяют себе нападать на европейских женщин и устраивать теракты.

Эти люмпены – важная составляющая данной системы, потому что они являются политической опорой либералов и псевдосоциалистов. В Украине давно смеются над тем, как олигархи покупают на выборах голоса стариков и неимущих за гречку – так вот на Западе происходит то же самое, только там голоса покупают за пособия и продуктовые талоны, оптом, для всей партии власти сразу. Но дело не только в люмпенах, идет процесс превращения среднего класса в лишенный собственности пролетариат, опутанный цепями кредитов и субсидий - а потому полностью зависимый от либерального истеблишмента, представляющего собою симбиоз политиков и финансистов. А не это ли произошло и в Украине в результате «реформ» нынешней власти, выполнявшей рекомендации либералов Запада?

Вот что является основной причиной «бунта консерваторов» на Западе. А вот уже порожденная проблемой мигрантов ксенофобия или негативное восприятие «гомосексуальной революции» (одного из главных столпов политики либералов), равно как и отношение к России – это лишь производное, второстепенное. Производным является даже столь стратегический вопрос, как возможная «экономическая война» с Китаем: ведь её цель (по Дональду Трампу) укрепить американских производителей и тем самым укрепить американский средний класс.

Этот западный «бунт консерваторов» проявлялся по-разному. В той же Франции – в росте популярности правых партий, в Британии – как накрывшая страну волна евроскептицизма, в Германии наблюдается рост ксенофобских настроений, Голландия задумалась о закрытии ЕС даже для украинской Ассоциации. А в США на волне этого бунта президентом был избран Дональд Трамп – пусть и несколько эксцентричный человек, но зато бросивший прямой вызов либеральному глобализму Обамы-Клинтон. И его избрание резко активизировало таких же консерваторов в Европе, увидевших, что бороться с либеральной системой можно - как бы она не пыталась подавить всякое инакомыслие, контролируя СМИ и формируя «общественное мнение».

Разумеется, что либералы не будет сдаваться без боя, и даже проиграв, они попытаются взять реванш. То есть в ближайшие годы политика Запада будет весьма далека от стабильности, в ней будут происходить потрясения, сравнимые с «левой волной» первой половины XX века. И вот теперь, положа руку на сердце, честно ответим на вопрос: до Украины ли нынче Евросоюзу?

Безусловно, украинский вопрос (и саму Украину) будут использовать в борьбе между западными либерал-глобалистами и национал-консерваторами. Использовать как орудие, как разменную монету, как пушечное мясо, но не более того. Паны дерутся – а у холопов чубы трещат! Для Украины очень глупо позволять себя использовать, и еще глупее – расценивать это «внимание» западных политиков как приглашение, как обещание сделать Киев членом НАТО или ЕС.

Три волны евроинтеграции

В украинской политике преобладает мнение, что нынешний евроскептицизм – явление временное, и вскоре ЕС снова начнет расширяться, а потому Киеву необходимо неустанно тарабанить в его двери, регулярно напоминая о себе: мы тут, мы тоже Европа! Мнение это весьма неумное, поскольку породившие евроскептицизм причины быстро не разрешаться, да и кто знает, каким будет после этого Евросоюз? Важно также понимать, что Европа – это не украинский райсовет, на заседание которого ломится толпа «общественных активистов». Европу нахрапом не возьмешь, впрочем, и давлением на жалость тоже.

А еще стоит вспомнить, что впервые отворот-поворот от ЕС и НАТО Украина получила еще в безмятежные годы президентства Виктора Ющенко – который был «отцом» первой волны украинской евроинтеграции и построил на ней свою избирательную компанию. Но, как известно, «украинский Моисей» оказался Иваном Сусаниным: завел Украину не в Европу, а в полную, простите, задницу. Хотя, подчеркнем, тогдашняя задница (2008-2009) по сравнению с нынешней выглядит как золотая эпоха Украины. Но, повторим, отказ на членство в Евросоюзе Киев получил еще в 2006-2007 г.г. когда Украина стремительно развивалась экономически (почти 30% рост), да и в общественно-политической жизни было много позитивных подвижек.

Добавим: а еще в 2006-2007 г.г. системный кризис на Западе не достиг такого накала, обострившихся проблем было меньше и в Европе, и в США. Америкой вообще рулил республиканец Буш-младший, пусть и допустивший демократов до реализации части их замыслов. А Евросоюз, переваривая последнее масштабное расширение 2004 года (Польша, Прибалтика, Венгрия, Чехия, Словакия, Кипр и др.), еще не ощутил на себе его негативные последствия. Поэтому тот период был наиболее благоприятен для украинской евроинтеграции (по сравнению с последующими), но, тем не менее, Киев всё равно облажался. Собственно, уже тогда на украинском членстве в ЕС был поставлен крест - по меньшей мере, лет на двадцать. Но Виктор Андреевич был неугомонен и придумал Ассоциацию.

Ассоциация – очень хорошая вещь для украинской экономики, поскольку является стимулом для её перехода на европейское качество. И она бы уже давно плодотворно заработала, если к ней относились как к экономическому проекту. Однако команда Ющенко рассматривала её в основном с политической точки зрения, наивно рассчитывая с помощью Ассоциации обмануть и Европу, и собственных избирателей. Мол, Ассоциация – это первый шаг сначала к «ассоциативному», а потому и полному членству в ЕС. Но ведь это было не так! Беда в том, что Евросоюз, вместо того чтобы публично пояснить Украине суть Ассоциации, сам решил с её помощью обмануть украинцев, настойчиво плясавших гопака перед воротами западных посольств. И очень долго морочило им голову, поддакивая: да-да, так и есть, верьте, украинцы,

Ассоциация – это только начало!

Самое некрасивое было то, что сознательно обманывая украинцев, политики Евросоюза принуждали их выполнять свои требования: мол, проведете «европейские реформы» - и станете еще на пару шагов ближе к членству в ЕС! Вот только не все из этих реформ были полезны Украине.

Вторая волна украинской евроинтеграции в эпоху Януковича-Азарова была чистой политической фикцией: власть лишь делала вид, что стремится в Европу и выполняет требования ЕС. Ассоциация стала предметом политического торга и, почему-то, символом политического вектора Украины – что спровоцировало Россию начать втыкать ей палки в колеса. Результат – второй Майдан, переворот, гражданский конфликт, аннексия Крыма, война на Донбассе.

Третью волну украинской евроинтеграции подняли уже в марте 2014-го. Потом даже подписали Ассоциацию, вот только фактически она так и не заработала, поскольку о каком экономическом сотрудничестве может идти речь в стране без экономики? Небольшие квоты льготного (беспошлинного) экспорта зерна для украинских аграриев (свыше квот экспорт идет, как и прежде, с пошлинами) и открытый рынок для украинской древесины - это всё, что реально получила на сегодня Украина от Ассоциации. Которую, кстати, Евросоюз со своей стороны до сих пор полностью не ратифицировал – ведь Голландия пока еще в раздумьях!

Ну а в политическом плане третья волна евроинтеграции выдохлась еще к концу 2014 года, и свелась к выпрашиванию Киевом хотя бы безвизового режима, хотя бы только для туристов и командировочных. На тот момент о перспективах членства Украины в Евросоюзе иногда вспоминали лишь государства Прибалтики – сами находящиеся в ЕС на правах сирийских беженцев, да Великобритания – собравшаяся выходить из союза. Все остальные реагировали на просьбы Киева «подтвердить перспективы» насупленным молчанием – и это не смотря на то, что на Западе тогда власть и политическая инициатива была в руках либералов-глобалистов. Но даже они предпочитали «поддерживать» Украину на расстоянии.

Мы Европа или нет?

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: Украине нужно забыть о своей мечте стать членом Евросоюза. И в первую очередь, украинская власть должна прямо и честно сказать об этом своим избирателям. Ведь продолжающаяся уже много лет имитация евроинтеграции – это циничный обман украинцев, превращенных в идущих за морковкой ослов.

Проблема в том, что пришедшая на волне Евромайдана нынешняя власть просто не рискнет это сделать. Во-первых, она боится повторить судьбу своих предшественников, отказавшихся от подписания Ассоциации. А во-вторых, она не знает, что тогда вешать на уши украинским громадянам. Ведь с тех пор, как в 2001 году Виктор Ющенко сделал евроинтеграцию основой своей внешней политики, его последователи из бывшего «оранжевого» лагеря не придумали ничего нового. И хотя евроинтеграция как политический вектор уже давно изжила себя, как детская вера в Деда Мороза, немало украинцев продолжают отчаянно за ней цепляться, повторяя самим себе: мы Европа, мы Европа!

Ну да, Европа – географически. А если снять с голов кастрюли, засучить рукава и взять в руки веники и шпатели, то Украина может стать Европой и по своему внешнему виду. Можно даже очень постараться, и начать работать как Европа – и заставить олигархов платить зарплаты как в Европе. Всё это возможно при наличии желания и умения. Однако даже в этом случае перспективы членства Украины в ЕС будут нереальными. Вот только нужно ли оно тогда будет, это членство?

Перейдем от лирики к прозе. В 2017-2018 г.г. Европу ожидает волна евроскептицизма и «восстание консерваторов». Причем, это только начало, а затем неторопливая старуха-Европа будет много лет переваривать эти изменения, бороться сама в себе, обсуждать необходимые реформы и долго их реализовывать. То есть года так до 2030 Украину гарантированно не пригласят в ЕС, даже если она разрешит свой конфликт и реанимирует свою экономику. Что будет потом? Потом другим будет уже сам Евросоюз - совершенно не таким, как в начале нынешнего века, как сейчас. Так что еще не факт, что в него захочет вступать сама Украина, или что туда вообще можно будет вступить.

И вот возникает вполне логический вопрос: а затем продолжать ломать эту унылую комедию, обманывать себя и других украинцев, зачем тратить время на пустые надежды, и зачем выполнять бессмысленные требования ЕС? Не будет ли разумным официально принять новую доктрину внешней политики Украины, вписав туда более реалистические и куда более полезные цели и векторы?

Отказ от евроинтеграции вовсе не означает автоматическое принятие пророссийского вектора. Такую ошибку допустило правительство Януковича-Азарова, однако нынешняя (или будущая) власть Украины может её избежать. Просто следует признать, что многолетнее существование в рамках навязанного Украине выбора между Европой и Россией было величайшим стратегическим просчетом Киева. Причем, признать очевидное, поскольку в реальности этот выбор давно уже не существует: в ЕС нас не приглашают (только морочат голову), а с Россией мы теперь враги – по меньшей мере, до решения крымского вопроса. Стало быть, пока бы уже повзрослеть и начать жить самостоятельно и по-настоящему независимо – хотя бы в политическом плане.

Понятно, что в современном мире не бывает изолированных независимых экономик (даже в КНДР), однако есть масса стран, не входящих ни в какие политические союзы и живущих вполне счастливо. Например, Норвегия – не являющаяся членом ЕС, хотя экономически и политически она (как и Швейцария) является неотъемлемой частью Европы. Почему бы Киеву не поступить точно так же? В любом случае отказ от официальной доктрины евроинтеграции не означает, что Украина тут же порвет все отношения с ЕС и перестанет быть европейской державой, вовсе нет! Просто она откажется от бесперспективного политического проекта. Причем, в Брюсселе в ответ наверняка лишь вздохнут с облегчением!

Но для этого придется напрягать мозги и создавать новую политическую доктрину – а украинские политики привыкли десятилетиями юзать старые лозунги так же, как они эксплуатируют старые советские заводы и старую советскую инфраструктуру. Они просто бояться вкладывать свой интеллект и тем более деньги во что-то новое! Заставить же их просто некому, поскольку украинское общество является лишь потребителем этих лозунгов, ну а сам Евросоюз все эти годы смотрел на украинскую комедию мнимой евроинтеграции со снисходительной усмешкой. Но, возможно, новые европейские лидеры дадут своим украинским коллегам отрезвляющую оплеуху.

Источник from-ua.com