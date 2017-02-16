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Блокада Донбасса: Порошенко обвинил политиков

16.02.2017 14:25
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Блокада Донбасса: Порошенко обвинил политиков

Президент Украины Петр Порошенко назвал циничными и безответственными политиков, которые публично поддерживают блокаду Донбасса

Об этом он сказал в ходе торжественного собрания, посвященного Дню чествования участников боевых действий на территории других государств, передает Politeka.

«Я очень хорошо понимаю эмоции многих украинцев, которые искренне поддерживают эту акцию. Эта эмоция достаточно естественная для общества, утомленного годами войны. Но тем политиканам, которые этой эмоцией воспользовались для своего эгоистического узкопартийного пиара, я никогда не прощу их цинизма и их безответственности», — заявил Порошенко.

По его словам, перекрытие железнодорожных путей сообщения с временно оккупированными территориями, а также попытка полной их экономической блокады сильно дестабилизируют ситуацию в стране.



Теги: политика, Донбасс, блокада, Порошенко
 
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