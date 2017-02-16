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Блокада Донбасса: в ЕС обратились к властям Украины
В Европейском Союзе призвали немедленно прекратить блокаду Донбасса
В Евросоюзе подчеркнули, что блокада может повлечь за собой энергетический кризис в Украине, в результате которого пострадают граждане по обе стороны линии соприкосновения, передает УНИАН.
«Блокада железнодорожного сообщения между районами под контролем правительства и теми, которые в настоящее время находятся за пределами его контроля, противоречит очень необходимому комплексному подходу к украинским гражданам, проживающим на неподконтрольной территории. Те, кто отвечают за блокаду, должны прекратить свои действия, а власть должна решить эту проблему в первоочередном порядке», — говорится в комментарии.
В Евросоюзе заявили, что блокада ставит под угрозу работу крупных электростанций.
«Это может вызвать серьезный энергетический кризис в стране, что повлияет на граждан Украины по обе стороны линии соприкосновения», — отметил спикер.
Относительно проблемы контрабанды он отметил, что здесь важное значение имеет увеличение прозрачности движения грузов через линию контроля. В ЕС призвали власти Украины активизировать усилия в этом направлении.
Кроме того, в ЕС еще раз заявили, что Минские соглаения «остаются основой для мирного и долгосрочного урегулирования конфликта». И традиционно заверили в поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.
Напомним, что 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск-Лисичанск-Попасная на участке Горское-Золотое для пресечения торговли с незаконными вооруженными формированиями. Участники блокады заявили, что не будут пропускать металл, уголь, древесину, а также промышленные партии алкоголя и сигарет.
Позже активисты согласились пропускать вагоны с углем при условии ужесточения контроля над тем, что провозится на оккупированные территории.
26 января протестующие также заблокировали узловую станцию «Светланово» на Луганщине.
Отметим, прокуратура 26 января открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области на линии разграничения по ч.1 ст.279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций).
Источник: politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, блокада
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