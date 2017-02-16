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Цены 2017: какие товары и услуги подорожают
Из-за того, что по итогам января 2017 года инфляция в Украине составила 1,1%, экономисты прогнозируют рост цен на основные товары и услуги для населения
Об этом сообщает «Українська правда», ссылаясь на данные Госстата.
По информации, экономисты считают, что началу резкого подорожания было положено «минималкой 3 200″ и тем, что Нацбанк пересмотрел прогноз по инфляции с 8,1% до 9,1%.
По официальной статистике, цены на продукты питания и безалкогольные напитки увеличились на 1,9%. Больше всего подорожали овощи на 14,9%. Кроме того, стали дороже фрукты, молоко, сметана, кисломолочные продукты, сыры, масло и говядина. Экономисты предупреждают, что цены на продукты будут расти и дальше, причем стремительнее, чем в прошлом году.
По статистике, проезд в транспорте уже подорожал на 4,1%, при этом больше всего в автодорожном транспорте.
Кроме того, как отмечает издание, для 2016 года было характерно стремительное повышение коммуналки. Так, тарифы на электроэнергию взлетели на 60%, на газ — 42%, на отопление — 88,4%. Как утверждают экономисты, в этом году коммунальные услуги продолжат дорожать, но не так резко.
«Украинцев ждет подорожание электроэнергии на 25% в марте 2017 года», — пишет издание.
В то же время в январе из-за повышения акцизов, которое одобрил парламент в декабре 2016-го, цены уже выросли на ликероводочную продукцию на 0,7% и на табачные изделия — на 2,1%.
«Повторно цена на спирт увеличится с 1 марта — именно с этого дня ставки акцизного налога на спирт возрастут на 20%», — комментирует издание.
Как рассказал директор отдела корпоративных вопросов и коммуникаций компании «JTI Украина» Александр Когут, с учетом роста ставок акциза на 40% с 1 января 2017 года подорожание сигарет в 2017 году должно составить минимум 4-5 грн за пачку.
«В январе по сравнению с декабрем прошлого года средняя отпускная цена в Украине на пиво возросла на 4,9%», — отметила генеральный директор ассоциации «Укрпиво» Галина Коренькова. Однако это не означает, что в рознице цены увеличаться на столько же: все зависит от акций производителей, транспортных затрат, стоимости одной бутылки.
Также в начале 2017 года подорожало топливо: на 2,8% в январе по сравнению с декабрем. В краткосрочной перспективе цены продолжат расти.
По словам директора ООО «Консалтинговая группа А-95″ Cергея Куюна, главная причина — отложенное декабрьское повышение цен, вызванное решением ОПЕК снизить добычу нефти. Это решение было принято в ноябре 2016 года. Первым на него в декабре отреагировал оптовый рынок, а розничные цены не изменились.
«Есть и другая причина подорожания. С 2017 года упразднен 5-процентный налог с розничных продаж, но пропорционально увеличен базовый акциз на нефтепродукты. Сейчас он взимается на границе или в местах производства, тогда как в 2016 году он взимался с заправок», — отмечает эксперт.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, товар, услуги
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