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Что поможет украинскому бизнесу преодолеть кризис — эксперт
Разрешение кризисной ситуации, в которой сейчас оказался украинский бизнес, в основном в результате политики Кабинета министров, не является проблемной ситуацией
Таким мнением с Politeka поделился вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, глава Киевского отделения Ассоциации Павел Погиба.
По его словам выход из ситуации не такой уж и сложный, если государство решится на такой шаг – не мешать предпринимателям.
Для этого, как заверил Погиба, Ассоциация налогоплательщиков уже разработала и предложила реальный выход из кризиса в виде «Либерального налогового кодекса».
«Мы провели очень серьезную работу, и не так давно президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе презентовал кодекс. Его главная идея — гибкость налоговой системы», — поделился эксперт.
Как он заверил, именно это свойство присуще всем прогрессивным государствам мира.
«В западных странах налоговая система быстро меняется и приспосабливаться к реалиям, а у нас бизнес приспосабливается к тому, что предлагает власть, — констатировал Погиба. — Главная задача либерального налогового кодекса заключается в том, что он должен быть простым и однозначным. Тогда ситуация изменится в лучшую сторону».
Как он пояснил, изменения в законодательство страны предполагает снижение количества налогов с 13 до 9. Среди них: введение особого режима налогообложения для микробизнеса, введение налога на выведение капитала из страны, а также отмена авансовой уплаты акцизного налога, и еще «ряд простых, но эффективных мер».
«Сегодня документ предложен власти как базовый, — сообщил вице-президент Ассоциации. — И если будет понимание в необходимости его внедрения, то новые правила могут заработать с начала 2018 года. А позитивный результат не заставит себя ждать».
Напомним, как утверждает Погиба, в украинских условиях олигархи процветают благодаря преференциям государства, а малый бизнес уничтожается налоговым давлением.
Теги: Донбасс, бизнес, помощь, кризис
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