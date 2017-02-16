Что поможет украинскому бизнесу преодолеть кризис — эксперт

16.02.2017 07:05

Разрешение кризисной ситуации, в которой сейчас оказался украинский бизнес, в основном в результате политики Кабинета министров, не является проблемной ситуацией

Таким мнением с Politeka поделился вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, глава Киевского отделения Ассоциации Павел Погиба.

По его словам выход из ситуации не такой уж и сложный, если государство решится на такой шаг – не мешать предпринимателям.

Для этого, как заверил Погиба, Ассоциация налогоплательщиков уже разработала и предложила реальный выход из кризиса в виде «Либерального налогового кодекса».

«Мы провели очень серьезную работу, и не так давно президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе презентовал кодекс. Его главная идея — гибкость налоговой системы», — поделился эксперт.

Как он заверил, именно это свойство присуще всем прогрессивным государствам мира.

«В западных странах налоговая система быстро меняется и приспосабливаться к реалиям, а у нас бизнес приспосабливается к тому, что предлагает власть, — констатировал Погиба. — Главная задача либерального налогового кодекса заключается в том, что он должен быть простым и однозначным. Тогда ситуация изменится в лучшую сторону».

Как он пояснил, изменения в законодательство страны предполагает снижение количества налогов с 13 до 9. Среди них: введение особого режима налогообложения для микробизнеса, введение налога на выведение капитала из страны, а также отмена авансовой уплаты акцизного налога, и еще «ряд простых, но эффективных мер».

«Сегодня документ предложен власти как базовый, — сообщил вице-президент Ассоциации. — И если будет понимание в необходимости его внедрения, то новые правила могут заработать с начала 2018 года. А позитивный результат не заставит себя ждать».

Напомним, как утверждает Погиба, в украинских условиях олигархи процветают благодаря преференциям государства, а малый бизнес уничтожается налоговым давлением.